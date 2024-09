Fructe și legume din Mexic pe care să le încerci

Despre bucătăria mexicană

Mexicul este una dintre cele mai vizitate țări ale planetei, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din lume, una pe cât de incitantă, pe atât de provocatoare.Mâncărurile tradiționale mexicane – tortilla, taco, burrito, chilli și altele – sunt pe bază de fasole, porumb, ardei iute, roșii, carne și brânză. Nu demult, preparatele mexicane au fost clasificate de UNESCO drept o parte importantă a patrimoniului cultural al umanității.

Elementele de bază ale bucătăriei mexicane pot fi urmărite înapoi în timp, încă din anul 7000 î.Hr., când Mexicul și America Centrală nu erau încă colonizate. Pe atunci, indigenii cutreierau zona și supraviețuiau vânând animale și adunând plante, fructe și legume. Una dintre cele mai comune plante din zonă era ardeiul sălbatic, pe care îl mâncau frecvent.

Porumbul a intrat pentru prima dată în dieta lor 500 de ani mai târziu, în 1200 î.Hr. A fost procesat printr-un sistem numit Nixtamalization prin intermediul căruia porumbul era tratat cu leșie pentru a-l înmuia pentru măcinare. Nixtamalizarea duce la crearea tortilla și a altor tipuri de pâine pe bază de porumb.

Poporului indigen îi era foarte greu să colecteze suficiente proteine, deoarece carnea era greu de obținut în zonă. Pentru a încerca să compenseze acest lucru, au mâncat o mulțime de fasole, care era servită ca o garnitură la majoritatea meselor.

Influențele spaniole

Așa cum este cazul multor țări din lumea contemporană, Mexicul a fost colonizat. Spaniolii au introdus multe dintre propriile rețete și feluri de mâncare în cultura indigenă, cum ar fi orezul, uleiul de măsline, usturoiul, coriandru, scorțișoara și multe alte condimente. De asemenea, au adus multe animale domestice, cum ar fi porci, oi, vaci, găini, capre și multe altele pentru o sursă sigură de proteine. Vacile, caprele și oile au fost folosite și pentru produse lactate, brânza devenind un ingredient principal în multe feluri de mâncare.

Pe lângă alimente de bază precum porumb și ardei iute, ingredientele native includ dovlecei, avocado, cacao și vanilie, precum și ingrediente care nu sunt utilizate în general în alte bucătării, cum ar fi flori comestibile, legume precum huauzontle și papaloquelite sau criollo, avocado. Ciocolata provine din Mexic și a fost apreciată de azteci. Rămâne un ingredient important în bucătăria mexicană.

Legumele joacă un rol important în bucătăria mexicană. Legumele obișnuite includ dovlecei, conopidă, porumb, cartofi, spanac, mangold, ciuperci, tomate roșii și verzi etc. Alte ingrediente vegetale tradiționale includ ardei iute, huitlacoche și nopal.

Mâncarea mexicană astăzi

Astăzi, bucătăria mexicană este un amestec dintre bucătăria indigenă și spaniolă. Încă se bazează pe fasole, porumb, tortilla și ardei iute, dar acestea sunt acum servite de obicei cu un fel de carne și brânză. Cele mai multe feluri de mâncare vin cu un fel de orez și mirodenii, un semn clar al influenței europene. De la colonizare, multe bucătării internaționale au influențat mâncarea mexicană, inclusiv cea franceză. Francezii au mers în Mexic în secolul al XIX-lea, iar mâncarea lor a fost savurată de clasa superioară chiar și după plecarea lor.

Pentru a savura pe deplin mâncarea mexicană, trebuie să faci o vizită în această parte a lumii pentru a-ți răfăța papilele gustative cu preparate originale.

Fructe și legume din Mexic

Mexicul este o țară bogată în fructe și legume delicioase, exotice, pe care le vei găsi rar în altă parte, iar unul dintre avantajele vizitei în această țară este că aceste alimente proaspete și sănătoase sunt disponibile zilnic, peste tot. Pășește pe orice piață mexicană și probabil că vei da peste mai multe legume rădăcinoase sau fructe cu coajă țepoasă de care probabil nici măcar nu ai auzit, darămite văzut. Iată care sunt cele mai populare fructe și legume din Mexic:

Fructe din Mexic

Zapote

Fructe și legume din Mexic – Sapote

Uneori scris Sapote este, de fapt, un termen care se aplică mai multor tipuri diferite de fructe, cum ar fi zapote negro, zapote amarillo și mamey. Zapote negru arată verde la exterior, dar este maro închis la interior și are un gust ușor de ciocolată. Mamey, pe de altă parte, are o coajă maro, asemănătoare cu cea de la kiwi și un interior portocaliu vibrant care înconjoară o groapă neagră strălucitoare. Descris ca având o aromă de migdale cu miere sau un gust asemănător unui dovleac dulce, mamey se găsește de obicei amestecat în sucuri sau înghețate și este extrem de nutritiv.

Guanabana

Fructe și legume din Mexic – Guanabana

Cunoscut sub numele de soursop în engleză, fructul guanabana are un gust asemănător apreciatei combinații căpșuni-banane. În Mexic, veți găsi înghețate și sucuri făcute din guanabana. Ciudat de țepos la exterior, fructul în sine este destul de mare și are un interior alb punctat cu semințe negre. Aparent, este foarte benefic și pentru sănătate.

Jackfruit

Fructe și legume – Jackfruit

Prezența jackfruit în piețe determină mulți turiști să se între ce este. Nu numai că este gigantic și acoperit cu vârfuri mici rotunjite, dar este și verde strălucitor. Pulpa sa în interior este albă, cu semințe mari, plate și negre (trebuie să le scuipi) și consistența este un pic ca o banană prea coaptă. Fructul este folosit în supe, chipsuri, gem și înghețată, precum și semințele sale măcinate în făină.

Descoperă mai multe lucruri interesante despre Jackfruit.

Maracuya

Maracuya

Maracuyá, uneori scris maracujá, este în esență un fruct al pasiunii, deși coaja sa este de obicei galben strălucitor, mai degrabă decât violet intens. Cu toate acestea, există mai multe variații de fructe care sunt similare cu umilul maracuyá. Una dintre acestea este așa-numita granada china sau granadilla. Fructul cel mai asemănător cu acestea în engleză ar fi fructul pasiunii și, așa cum sugerează și numele, granadilele au o aromă mai dulce, dar încă prezintă pulpa distinctivă, moale, în centru.

Pitaya

Pitaya

Crescute regional și sezonier în Mexic, pitayas sunt descrise în mod regulat ca fructe care arată asemănător unui creier. Atunci când curățați coaja verde denivelată, măruntaiele sunt lipicioase, colorate vibrant. În Mexic, puteți găsi variații care au interior roșu, portocaliu, roz și alb, toate având arome subtil diferite. În mod obișnuit, confundat cu fructele dragonului (pithaya), pitaya fără „h” este o specie ușor diferită.

Nanche

Nanche

Nanche are un miros înțepător și o aromă la fel de puternică, dar dulce. Datorită gustului copleșitor al acestui fruct mic, galben, este cel mai frecvent încorporat în alte feluri de mâncare și produse. De exemplu, în Nicaragua este obișnuit să le folosiți în raspados înghețați, în timp ce în Mexic veți vedea dulcețuri, sucuri și lichioruri făcute cu acest fruct mic și rezistent. Le puteți găsi în America Centrală și de Sud și se pare că sunt foarte bune pentru sănătate.

Legume din Mexic

Chayote

Fructe și legume -Chayote

Chiar dacă este o legumă și nu un fruct, chayote cu aromă ușoară este comparată în mod regulat cu o pară savuroasă. Acest lucru se datorează faptului că arată remarcabil de asemănător, chiar dacă un pic mai aspru pe margini. Cu toate acestea, aroma sa este foarte diferită – un fel de amestec între un cartof mai suculent, dar foarte ușor aromat și un dovlecel. Deși poate fi consumat crud sau piure, nu este neobișnuit să vezi vânzători ambulanți vânzându-l din cărucioare și servindu-l cu smântână, chili și lime. Există și o varietate înțepătoare, care se presupune că este mai dulce.

Jicama

Jicama

Această legumă rădăcinoasă mare este adesea servită răzuită cu morcov și acoperită cu lămâie și chili sau tăiată în fâșii la îndemână, care formează o gustare perfectă. Cu un gust asemănător castravetelui, jicama reprezintă un plus la salate și o gustare răcoritoare sănătoasă în climatele mai calde ale Mexicului de coastă.

Nopal

Fructe și legume din Mexic – Nopal

În Mexic, cactușii nu sunt doar plante de casă cu întreținere redusă, ci sunt, de asemenea, gustări excelente. Fabricate din paletele mari, emblematice de cactus (mai puțin țepii), garniturile de nopal se găsesc adesea în taquerías, având în vedere că reprezintă toppingul perfect pentru taco. În egală măsură, le veți vedea în salate și, uneori, la micul dejun, pentru a însoți ouăle. Deși la început arată dezgustător de moale, îți vei da seama că gustul este de fapt asemănător cu cel al unei fasole verde – fragedă, proaspătă și surprinzător de delicioasă.

Tomatillo

Tomatillo

Denumită în general tomate verde („rosie verde”) în Mexic, tomatillo este un aliment de bază în faimoasele salse din Mexic, atât gătite, cât și crude. Suculente și aromate, tomatele pot fi amestecate cu ardei iute, sare, usturoi și uneori avocado. Gustul lor este cu siguranță mai amar decât al unei roșii obișnuite, probabil din cauza faptului că nu sunt, de fapt, roșii. Tomatillos au coji mici de culoare verde pal, care trebuie îndepărtate înainte de a fi mâncate, iar fructele de dedesubt sunt adesea lipicioase, cu seva.

Porumb

Porumb

Porumbul formează baza a tot felul de mâncăruri tradiționale. Porumbul poate fi consumat proaspăt, dar poate fi și uscat și folosit pentru aluat. Cel mai popular mod de a mânca porumb în Mexic este sub formă de tortilla.

Ardeiul poblano

Ardeiul Poblano

Un ardei mexican popular este ardeiul poblano. Este unul dintre cei mai des cultivați ardei în Mexic și are o varietate de utilizări. Poate fi uscat, umplut, prăjit sau servit în sos mole.

Nenumăratele fructe și legume din Mexic specifice acestei zone sunt consumate alături de cele pe care și noi le cunoaștem foarte bine, precum cartoful, care este adesea folosit și în rețetele mexicane.

