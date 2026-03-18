Plajele spectaculoase care au făcut insula celebră

Fuerteventura, parte a arhipelagului Insulelor Canare, este destinația ideală pentru cei care caută soarele în mijlocul sezonului rece. Insula oferă peisaje uimitoare, plaje nesfârșite cu nisip alb și o atmosferă relaxantă, potrivită pentru toate vârstele, relatează Express.co.

Recunoscută pentru cele mai extinse plaje din Insulele Canare, Fuerteventura se află la doar 100 de kilometri de coasta nord-africană. Cu 152 de plaje distincte, insula oferă 50 de kilometri de țărmuri cu nisip alb imaculat și 25 de kilometri de pietriș vulcanic întunecat. Printre cele mai faimoase plaje se numără Playa de Sotavento, Playas de Corralejo, Playa de Cofete și Playas de Jandia.

Playa de Sotavento, situată pe coasta de sud-est, este renumită pentru fenomenul său de țărm dublu. În timpul refluxului, se formează lagune între plaja principală și bancurile de nisip, oferind vizitatorilor peisaje uluitoare. Apa turcoaz și nisipul fin fac din această plajă o alegere populară pentru turiști.

Sporturi nautice și activități pentru toți

Fuerteventura este considerată o destinație excelentă pentru sporturile nautice, în special surfingul, windsurfingul și schiul nautic. Regiunea de sud, cu plajele sale extinse și golfurile retrase, atrage pasionații de aceste activități. În nord, dunele de nisip alb și peisajele vulcanice oferă o experiență de neuitat.

El Cotillo, un sat pescăresc fermecător, este cunoscut pentru condițiile ideale de surfing și lagunele liniștite. De asemenea, plaja izolată Cofete și vechile peșteri Ajuy sunt destinații ce merită explorate pentru cei în căutare de aventuri.

Stațiuni pentru toate gusturile: de la autentic spaniol la vacanțe în familie

Orașele Corralejo și Caleta de Fuste sunt destinații populare pentru familii și turiști. Corralejo, cu străzile sale înguste și barurile de tapas, oferă o atmosferă autentic spaniolă. Aici se află și Parcul Natural Dunas de Corralejo, o zonă protejată cu dune spectaculoase.

În apropiere, traseul vulcanului Calderón Hondo oferă priveliști panoramice impresionante. Caleta de Fuste, cunoscută pentru portul său de agrement și piețele tradiționale, este ideală pentru familii.

Natură spectaculoasă, temperaturi perfecte și prețuri surprinzătoare

Fuerteventura găzduiește una dintre cele doar două populații rămase ale vulturului egiptean canarian, o specie amenințată. Insula adăpostește sute de specii rare de plante și animale, fiind un paradis pentru iubitorii de natură.

Temperaturile din Fuerteventura se situează rar sub 18°C sau peste 32°C, ceea ce face din această insulă o destinație ideală pe tot parcursul anului. Prețurile accesibile, precum berea la doar 1,70 lire sterline (2 euro), completează motivele pentru care Fuerteventura este o alegere de top pentru turiști.

Transportul, între opțiuni accesibile și prețuri de vârf

Cele mai mici tarife pornesc de la aproximativ 105–150 de euro (circa 520–750 de lei), fiind disponibile în special la operatori low-cost, cu escale în orașe precum Milano, Madrid sau Londra. Aceste variante sunt ideale pentru turiștii care vor să economisească, chiar dacă durata călătoriei este mai mare.

Pentru cei care preferă un plus de confort și conexiuni mai rapide, prețurile medii se situează între 250 și 400 de euro (aproximativ 1.250–2.000 de lei). Aceste bilete sunt oferite, de regulă, de companii de linie și includ o singură escală scurtă.

În schimb, în perioadele aglomerate, cum ar fi sezonul de vară sau sărbătorile, tarifele pot crește semnificativ. Dacă rezervarea este făcută pe ultima sută de metri, costul unui bilet poate depăși chiar 600–700 de euro, în funcție de disponibilitate și cerere.

