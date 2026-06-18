Grădina și balconul tău pot arăta ca în revistă - și nu trebuie să cheltuiești o avere 

Idei de amenajare a grădinii și balconului cu buget mic: mobilier second hand, plante, lumini și detalii de decor – toate disponibile pe OLX 

Există un moment în fiecare vară când privești balconul sau grădina și îți dai seama că ai ratat ceva. Toată lumea pare să aibă un colț cu hamac, lumânări și plante vibrante, iar tu ai tot amânat. Motivul clasic: e scump. Motivul adevărat: nu știi de unde să începi. Răspunsul, în multe cazuri, e mai aproape decât crezi -și mult mai accesibil. OLX – Casă și Grădină e locul unde oamenii vând mobilier de exterior aproape nou, ghivece de ceramică pe care nu le-au mai folosit și seturi de grădină cumpărate cu entuziasm și depozitate după primul sezon. Câștigul tău. 

Colțul de relaxare pe balcon: spațiu mic, dar plin de atmosferă 

Un balcon de bloc nu e un dezavantaj de design. E o constrângere, iar constrângerile produc soluții ingenioase. 

Formula care funcționează: două fotolii sau scaune cu perne, o măsuță joasă între ele și ceva lumină caldă seara. Atât. Nici mai mult, nici mai puțin. 

Pe OLX – Mobilier gradină găsești seturi de balcon second-hand la prețuri care încep de la 50- 80 de lei – scaune pliabile din lemn sau ratan, măsuțe de cafea din fier forjat, chiar și fotolii suspendate (swing chairs) care, pe un balcon cu tavan suficient de înalt, arată spectaculos și costă a treia parte din prețul din magazin. 

Un truc util: caută separat scaunele și măsuța, nu neapărat ca set. Mixul de materiale – un scaun din bambus lângă o măsuță din mozaic de ceramică – arată mai bine decât orice set coordonat din catalog. 

Plantele: cel mai ieftin upgrade estetic 

Plantele nu sunt decor. Sunt personaj. O grădină cu plante bine alese arată că cineva locuiește acolo și îi pasă – nu că cineva a cumpărat un pachet de „ambient exterior” de la un lanț de bricolaj. 

Câteva direcții care nu dau greș: 

  • Ghivece ceramice sau teracotă, cumpărate second-hand. Cele noi au o uniformitate care le face să pară artificiale. Cele vechi, cu patina lor, au caracter. Pe OLX poți găsi ghivece de lut, jardiniere din fontă sau suporturi de ghivece din fier forjat la prețuri simbolice – oameni care s-au mutat, au renovat sau pur și simplu au prea multe.
  • Plante rezistente pentru exterior: lavanda, rozmarin suculentele supraviețuiesc și nepăsării totale, arată bine și – bonus – lavanda ține țânțarii la distanță. Dacă ai spațiu de grădină, hortensiile sunt investiția cu cel mai bun randament vizual. 
  • Lumini: un șirag de becuri cu filament (Edison lights) înfășurat în jurul balustrade sau agățat între doi stâlpi transformă complet atmosfera serilor de vară. Prețul pe OLX pentru un set de 10 metri cu 30 de becuri: în jur de 40-60 de lei. 

Mobilierul de grădină second-hand: de ce funcționează logic 

Mobilierul de exterior e printre cele mai bune categorii pentru cumpărături second-hand, din un motiv simplu:se folosește sezonier. Un set de grădină cumpărat în primăvara lui 2022 și vândut în toamna lui 2024 are, în practică, câteva luni de utilizare reală. Iar vânzătorii, de obicei, vor să scape de el înainte de a-l depozita din nou. 

Caută pe OLX – Seturi mobilier gradină: vei găsi seturi complete de masă cu scaune, canapele de exterior cu perne incluse,șezlonguri și chiar pavilioane pliabile – tot ce ai nevoie pentru o terasă funcțională, la un sfert din prețul din magazine. 

Grădina și balconul tău pot arăta ca în revistă - și nu trebuie să cheltuiești o avere 

Ce să verifici la mobilierul second-hand de exterior: starea îmbinărilor (la mobilierul din lemn), rugina la cel metalic (superficială e ok, structurală – nu),și dacă pernele sunt incluse sau nu (costul pernelor noi poate dubla suma totală). 

Detaliile care fac diferența 

Există o categorie de obiecte mici care transformă un spațiu exterior din „funcțional” în „vrei să stai acolo”. Le găsești ușor pe OLX – Decorațiuni grădină: 

Felinare și suporturi de lumânări – cele din metal cu geam colorat dau o lumină caldă seara și costă câțiva lei second-hand:

  • Covorașe de exterior din iută sau plastic rezistent – definesc zona, delimitează spațiul și arată bine 
  • Jardiniere suspendate – pentru balcoane mici,soluția ideală: plantele sunt sus, nu ocupă spațiu pe jos 
  • O oglindă de exterior – truc de designer: o oglindă pe peretele balconului dublează vizual spațiul și aduce lumină 

Regula nescrisă a amenajărilor cu buget mic 

Nu cumpăra totul deodată. Începe cu un element principal – un fotoliu bun, o masă solidă – și construiește în jurul lui. Cel mai obositor tip de amenajare e cel în care totul e la același nivel de mediocritate. Un obiect cu caracter real, înconjurat de lucruri simple și curate, arată întotdeauna mai bine decât cinci obiecte „de completare” fără personalitate. OLX e locul unde găsești acel obiect cu caracter. De obicei la prețul pe care ți-l poți permite.

Foto: Shutterstock

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