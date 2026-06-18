Insulele Alonissos și Tinos au intrat în stare de urgență

Insulele Alonissos și Tinos din Grecia au declarat stare de urgență din cauza lipsei grave de apă potabilă.

Insula Alonissos face parte din arhipelagul Sporadelor de Nord și se află aproape de o altă insulă preferată de români, Skiathos. Pe când insula Tinos face parte din arhipelagul Ciclade din Marea Egee și este situată în imediata apropiere a insulelor Andros (la nord-vest) și Mykonos (la est).

Decizia a fost luată de Ministerul Mediului și Energiei din Grecia, în contextul în care cererea de apă crește semnificativ în lunile de vară, punând o presiune uriașă asupra resurselor limitate ale insulelor.

Declarația vine fix în momentul în care sezonul turistic estival începe să atingă apogeul.

Deși măsura are în principal un caracter administrativ, efectele sale sunt imediate.

Practic, starea de urgență le permite municipalităților locale să ocolească licitațiile publice standard, care consumă mult timp. Acest lucru le permite să accelereze proiectele critice de gestionare a apei, să ocolească birocrația și să închirieze imediat unități mobile de desalinizare temporare pentru a se menține cu un pas înaintea sezonului uscat.

Problemele nu se limitează la Alonissos și Tinos. În ultimul an, tot mai multe destinații turistice elene s-au confruntat cu dificultăți în alimentarea cu apă.

De exemplu, în Marea Ionică, Corfu s-a confruntat cu intervenții, în timp ce o listă tot mai mare de simboluri ale Mării Egee din Grecia, inclusiv Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi și chiar insula Egina din Golful Salonic, au intrat într-o criză de apă.

Situația ridică semne de întrebare inclusiv pentru capitala Greciei, Atena, asta după ce rezervoarele care alimentează regiunea metropolitană Atena au înregistrat scăderi istorice.

Turismul pune presiune pe resursele de apă

Turismul reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai economiei elene, însă consumul ridicat de apă din timpul verii accentuează problemele existente.

Asta pentru că insulele cu o populație de câteva mii de locuitori primesc vara zeci de mii de vizitatori.

Iar turiștii folosesc mult mai multă apă decât localnicii. Din cauza facilităților de lux, cum ar fi piscinele, schimbarea zilnică a lenjeriei de pat, amenajarea luxuriantă a peisagisticii hoteliere și utilizarea intensă a restaurantelor, turiștii consumă mai multă apă decât rezidenții de pe insule.

Acest lucru se suprapune peste secetă, când disponibilitatea naturală a apei este la cel mai scăzut nivel.

În fața crizei, autoritățile se bazează pe instalații mobile de desalinizare pentru a asigura necesarul de apă în sezonul de vârf.

Totuși, experții avertizează că această soluție nu poate rezolva problemele structurale generate de schimbările climatice și de creșterea constantă a numărului de turiști.

Mai ales că meteorologii prognozează veri mai calde și mai uscate.

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