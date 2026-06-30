Corpul lucrează mai intens pe căldură

În timpul exercițiilor fizice, mușchii generează căldură, iar corpul încearcă să o regleze prin trimiterea unui flux sanguin mai mare către piele și prin activarea transpirației. Acest proces poate face ca un antrenament de rutină să pară mult mai obositor în zilele caniculare, relatează The Conversation.

Percepția efortului crește, oboseala apare mai devreme, iar performanța poate scădea, conform The Conversation.

Ajustarea intensității antrenamentului nu înseamnă că ești mai puțin în formă. De exemplu, alergarea într-un ritm mai lent sau reducerea numărului de seturi la sală poate echivala cu un efort similar celui depus la temperaturi mai scăzute. În zilele caniculare, mai important decât timpul sau numărul de repetări este să fii atent la ritmul cardiac, respirație și capacitatea de recuperare între exerciții.

Transpirația nu este întotdeauna un semn al eficienței

Deși transpirația joacă un rol crucial în răcirea corpului, ceea ce contează cu adevărat este evaporarea acesteia de pe piele. În condiții de umiditate ridicată, transpirația nu se evaporă eficient, ceea ce face ca organismul să se răcorească mai greu.

Contrar unor mituri, a transpira mai mult nu înseamnă neapărat că ai ars mai multe calorii sau că ai eliminat mai multe toxine. Factori precum temperaturile exterioare, umiditatea, tipul de haine purtate și intensitatea exercițiului influențează gradul de transpirație. Prin urmare, un tricou ud nu este neapărat un indicator al eficienței antrenamentului.

Hidratarea și alimentația, factori esențiali pentru performanță

Exercițiile intense după o masă copioasă pot duce la stare de greață sau disconfort digestiv. Ideal este să lași un interval de timp între masă și antrenament sau să consumi alimente ușor digerabile, precum fructe, iaurt sau un sandviș simplu.

În plus, asigură-te că începi antrenamentul bine hidratat. În cazul sesiunilor scurte de exerciții, apa este suficientă, dar pentru eforturi mai lungi sau pentru situațiile în care transpiri mult, este recomandat să îți reîncarci rezervele de săruri minerale și carbohidrați.

Totuși, nu exagera cu lichidele. O regulă simplă este să te asiguri că nu îți este foarte sete înainte de antrenament și să monitorizezi cum reacționează corpul după efort. Simptome precum oboseala extremă, durerile de cap sau o recuperare neobișnuit de lentă pot semnala probleme legate de gestionarea căldurii sau a hidratării.

Efectul antrenamentelor sub soarele arzător

Unii oameni preferă să simtă soarele pe piele în timpul exercițiilor fizice. Totuși, este esențial să conștientizăm că expunerea la soare crește temperatura corpului și ne expune la raze ultraviolete dăunătoare.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă reducerea expunerii în orele de vârf ale zilei, utilizarea hainelor ușoare și a protecției solare, precum și alegerea locurilor umbrite. În plus, dacă apar simptome precum amețeală, dureri puternice de cap, greață sau senzație de leșin, este crucial să te oprești, să cauți un loc răcoros și să îți răcorești corpul imediat.

Adaptarea și ascultarea corpului, cheia antrenamentelor reușite

Antrenamentele pe vreme caldă sunt posibile, dar necesită o abordare atentă și adaptată fiecărui individ. Progresul nu înseamnă neapărat să îți testezi limitele în condiții extreme, ci să îți asculți corpul și să îți ajustezi programul de exerciții.

După cum subliniază The Conversation: „Începe cu o colină; dacă totul merge bine, Everestul va veni de la sine”.