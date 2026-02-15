Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Berbec

Este momentul să renunți la secrete și să te eliberezi de tot ce te apasă, alegând momentul perfect pentru a împărtăși adevărul. În dragoste, o unitate totală te-ar putea surprinde pe tine și pe partener, lăsându-ți timp liber pentru noi obiective îndrăznețe.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Taur

Influența pozitivă a lui Jupiter se concentrează pe banii tăi, deci profită pentru a face schimbări financiare importante și a prelua controlul. În iubire, loialitatea este nenegociabilă; dacă simți că nu este completă, acționează fără ezitare.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Gemeni

Ești vedeta săptămânii, gata să impresionezi sau chiar să șochezi prin farmec și idei scandaloase. Caută aventura alături de partener pentru a evita distanțarea, iar dacă ești singur, o prietenie veche s-ar putea transforma într-o pasiune memorabilă.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Rac

Luna îți reamintește să pui preț pe siguranță și încredere, ajutându-te să reziști tentațiilor care te-ar putea abate din drum. Discuțiile despre o călătorie de vis încep să prindă contur, iar o sursă de bani legată de litera „L” poate apărea în peisaj.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Leu

Soarele te împinge spre o mare transformare legată de carieră, modă sau sănătate, sugerând că „destul de bun” nu mai este suficient pentru tine. Nu ignora detaliile financiare și amintește-ți că meriți tot ce e mai bun, inclusiv în viața sentimentală.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Fecioară

Ai un talent nativ de a uni oamenii și de a rezolva problemele dificile cu o ușurință remarcabilă. Rămâi fidelă principiilor tale și nu te lăsa influențată de negativitatea grupului, mai ales dacă un Săgetător vesel îți iese în cale.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Balanță

Cu Venus de partea ta și Soarele favorizând cariera, aceasta este săptămâna în care poți obține succesul pe toate planurile. Renunță la indecizie și acceptă că mișcările potrivite cer efort, în timp ce norocul pare să îți scrie numele cu „verde”.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Scorpion

Soarele îți luminează zona impulsivă, făcându-te greu de controlat, dar păstrând o pace interioară care îi impresionează pe ceilalți. Pasiunea poate apărea sub forma unei promisiuni neașteptate, iar visele tale îți pot revela numere norocoase speciale.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Săgetător

Secretul succesului tău de acum este să stai pe loc și să îți acorzi timp pentru a reflecta la viitorul tău. Opțiunea perfectă este deja în interiorul tău, iar o activitate recreativă cu prietenii se poate transforma într-o oportunitate de afaceri.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Capricorn

Dacă până acum ai simțit că nu ești auzit, săptămâna aceasta cuvintele tale vor avea în sfârșit impactul dorit. Influența lui Marte îți accelerează negocierile, ajutându-te să închei o înțelegere care a fost amânată luni întregi.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Vărsător

Venus îți deschide inima și mintea, ajutându-te să accepți opinii diferite și să găsești soluții comune cu partenerul sau colegii. Dacă ești singur, cineva care pare opusul tău total s-ar putea dovedi a fi partenerul ideal.

Horoscop 16-22 februarie 2026 pentru Pești

Soarele intră în zodia ta, oferindu-ți energia necesară pentru a deveni stăpânul propriului destin. Nu mai aștepta; actualizează-ți CV-ul, trimite acel mesaj de dragoste și folosește-ți darul de a vedea frumusețea reală în tot ce te înconjoară.

