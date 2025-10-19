Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Berbec

Ai grijă la impulsuri! S-ar putea să te trezești făcând ceva trăznit doar pentru că ai văzut într-un film sau ai auzit într-un vers care ți-a rămas în minte. Fii atent la reacțiile spontane și nu lăsa inspirația de moment să te ducă pe drumuri greșite.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Taur

Te-ai săturat de agitație și simți nevoia de liniște, de o zi în care să te rupi de lume și să te relaxezi cu o activitate care îți bucură sufletul — pictură, puzzle sau muzică.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Gemeni

Vezi lumea în roz! Totul pare mai romantic decât este, dar înainte să-ți declari sentimentele, mai așteaptă puțin — realitatea se va limpezi până la finalul săptămânii.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Rac

E greu să te concentrezi, Racule! Proiectele îți dau bătăi de cap, iar cifrele și literele parcă se joacă cu tine — mai bine lasă școala sau munca deoparte și fă ceva creativ, care îți relaxează mintea.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Leu

Atragi oameni care îți cer ajutorul, dar fii atent — nu toți sunt sinceri și unii ar putea profita de bunătatea ta.

Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat"
Recomandări
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Fecioară

Ești plină de idei, dar și de distrageri. Mai bine oprește zgomotul lumii, respiră adânc și lasă-ți gândurile să se așeze într-un moment de meditație sau relaxare totală.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Balanță

Uită de liste și responsabilități. Este o săptămână perfectă pentru o ieșire spontană cu un prieten, o plimbare printr-o galerie de artă sau un moment de răsfăț muzical în aer liber.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Scorpion

Te pierzi frumos în gânduri. Arta și muzica îți devin refugiu, dar ai grijă — realitatea s-ar putea să ți se pară ireală și să îți fie greu să te întorci la sarcinile de zi cu zi.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Săgetător

Săptămâna asta ești omul bun la toate. Fie că repari, organizezi sau cureți, simți satisfacția muncii făcute bine și bifezi taskurile ca un adevărat campion.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Capricorn

Ești la apogeul eficienței. Ai claritate, disciplină și o concentrare de invidiat — profită de moment pentru a închide proiecte și a arăta tuturor de ce ești cel mai bun.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Vărsător

Vezi imaginea mare, dar detaliile îți scapă printre degete. Evită negocierile complicate și orientează-te spre activități artistice — acolo imaginația ta strălucește cu adevărat.

Horoscop 20-26 octombrie 2025 pentru Pești

Universul îți trimite semne. Intuiția ta e puternică, dar și frica de necunoscut — o nouă oportunitate se arată la orizont, însă doar tu decizi dacă o urmezi acum sau mai aștepți.

Mii de români cer măsuri împotriva violenței asupra femeilor la București și în alte orașe mari din țară: „Iubirea nu naște violență”
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care austricat"
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“
Ultimele imagini cu cei doi copii în viață care au murit în balta din Vaslui | VIDEO
Știri România 14:41
Știri România 14:41
Ultimele imagini cu cei doi copii în viață care au murit în balta din Vaslui | VIDEO
Monden
Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des"
Stiri Mondene 16:38
Stiri Mondene 16:38
Motivul pentru care Gina Pistol se simte mai apropiată de Florin Dumitrescu decât de ceilalți chefi de la MasterChef. „Noi ne vizităm des”
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic"
Stiri Mondene 15:20
Stiri Mondene 15:20
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
