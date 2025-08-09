Horoscop Berbec – 10 august 2025:

Astăzi vei dori să faci totul ca la carte, de la alegerea cuvintelor pe care le folosești ca să te exprimi, până la gesturile pe care le faci față de cei dragi. Nu-ți vor ieși toate așa cum dorești, dar asta nu ar trebui să conteze prea mult.

Horoscop Taur – 10 august 2025:

Ai nevoie vitală de recunoașterea unor erori făcute din necunoaștere sau neatenție, fără să insiști pe ideea de vinovăție, ci pe nevoia de a progresa ca om, de a depăși problemele prin înțelegerea lor.

Horoscop Gemeni – 10 august 2025:

Este esențial să-ți dorești să-ți recuperezi liniștea și echilibrul pierdute în confruntările inutile din ultima perioadă. De asta ai nevoie ca să îți poți mobiliza voința într-o direcție pozitivă.

Horoscop Rac – 10 august 2025:

Chiar dacă te simți oboist, epuizat și nu ai nicio motivație pentru a face lucruri bune pentru cei apropiați, ar fi bine să ieși din această stare și să semeni semințe ale binelui. Tot tu vei culege roadele.

Horoscop Leu – 10 august 2025:

Este o zi interesantă, cu condiția să te găsească într-o stare de calm și de acceptare a vieții așa cum este ea, cu bune și cu rele. Ceea ce consideri a fi rău acum s-ar putea dovedi cu totul altfel peste un timp, când te vei întoarce cu gândul în trecut.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Horoscop Fecioară – 10 august 2025:

Ai șansa de a evalua mai bine anumite probleme, persoane sau situații, fără niciun efort suplimentar, doar pe baza bunului simț. Vei corecta anumite erori și acesta nu poate fi decât un lucru bun.

Horoscop Balanță – 10 august 2025:

Contează mult orice moment în care vei dori să păstrezi ceea ce e frumos în viața ta și chiar să recuperezi ce ai pierdut în luptele din ultima vreme. Vei reuși, dacă te mobilizezi acum.

Horoscop Scorpion – 10 august 2025:

Poate că nu-ți vor plăcea nici ideile unor apropiați, nici inițiativele lor, dar vei fi nevoit să le acorzi respectul cuvenit și să nu te mai împotrivești, chiar dacă te consideri îndreptățit.

Horoscop Săgetător – 10 august 2025:

Dincolo de nevoia de a te delimita de anumite evenimente, te vei întâlni cu o altă nevoie, aceea de a stabili limite clare pentru cei din familie, limite care să țină cont de nevoile tale reale.

Horoscop Capricorn – 10 august 2025:

Astăzi vei avea nevoie de o reconectare cu profunzimile ființei tale pe care o poți obține respectând ceea ce-ți spune propria conștiință. Ceea ce nu se încadrează în aceste limite îți provoacă daune nedorite.

Horoscop Vărsător – 10 august 2025:

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Este un moment foarte bun pentru a te regăsi. Dacă simți că nu te mai poți regăsi, indiferent ce mijloace folosești, o idee bună ar fi să apelezi la prietenii buni, cei care te cunoscu cu bune și cu rele și te acceptă exact așa.

Horoscop Pești – 10 august 2025:

Pentru tine este o zi magică prin potențialul major de întoarcere la ființa ta reală, la ceea ce simți și dorești cu adevărat. Cei care au contact cu partea frumoasă din ființa ta vor rezista în fața oricărei furtuni.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE