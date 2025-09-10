Horoscop Berbec – 11 septembrie 2025:

Ai în față o zi care te poate păcăli prin senzația că te-ai întors la confortul tău obișnuit și poți face tot ce îți dorești. De fapt, nu ai această libertate și ar fi bine să nu ți-o permiți, ca să nu te vezi nevoit să repari ce ai putea strica acum.

Horoscop Taur – 11 septembrie 2025:

Este adevărat că îți dorești să te întorci la rutina ta, cea cu care te-ai obișnuit. Numai că ziua de astăzi nu-ți poate oferi ceea ce-ți dorești, dar te invită să accepți că și schimbarea poate fi pozitivă.

Horoscop Gemeni – 11 septembrie 2025:

Este o zi care vine cu un ritm mai lent, poate prea lent pentru gustul tău. Chiar și în aceste condiții, vei avea nevoie de atenție la tot ce faci, spui sau decizi. Atmosfera generală nu te încurajează să fii responsabil.

Horoscop Rac – 11 septembrie 2025:

Este bine să te ocupi de tine, în primul rând, să te îndepărtezi cât poți de repede de ideea de a face sacrificii pentru ceilalți, uitând de tine sau neglijând complet propriile nevoi, dorințe sau interese.

Horoscop Leu – 11 septembrie 2025:

Sunt șanse să nu-ți fie pe plac prea multe astăzi, dar o să-ți placă, în mod sigur, că apare o senzație de ușurare, ca și cum cei din jur și-ar dori o pauză, indiferent ce probleme au de rezolvat.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Horoscop Fecioară – 11 septembrie 2025:

Ai parte de un moment de respiro pe care ar fi bine să-l folosești pentru a face puțină ordine în gândurile, planurile și intențiile tale. Vei reuși să rezolvi mult mai multe probleme, dacă parcurgi unele etape în avans.

Horoscop Balanță – 11 septembrie 2025:

Ai nevoie de ziua de astăzi, ca să te poți regăsi, ca să îți clarifici anumite aspecte ale problemelor cu care te confrunți, de exemplu cele legate de împărțirea unor resurse.

Horoscop Scorpion – 11 septembrie 2025:

Este important să te ocupi foarte serios de propriile probleme, mai ales de cele interioare, care nu mai suportă amânare. Degeaba bifezi cine știe ce realizări exterioare, dacă înăuntru nu e liniște.

Horoscop Săgetător – 11 septembrie 2025:

Responsabilitățile asumate ți se pot părea mai ușoare astăzi, chiar dacă nu s-a schimbat nimic. Poți folosi această zi pentru a te reface puțin, acolo unde e nevoie.

Horoscop Capricorn – 11 septembrie 2025:

Sfera sentimentală te atrage mai mult astăzi, semn că a venit unul dintre acele momente în care cei dragi devin mai importanți decât preocupările tale, oricât de plăcute ar fi pentru tine.

Horoscop Vărsător – 11 septembrie 2025:

Este bine să iei în calcul ideea că locuiești deja într-un castel de nisip și ți se pare că te-ai mutat în casa visurilor tale. Poate că nu chiar așa, dar îți este de folos să îți reevaluezi poziția.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Horoscop Pești – 11 septembrie 2025:

Chiar dacă vor apărea mai puține tensiuni, ar fi bine să nu te culci pe o ureche, zicând că ai ieșit la lumină și greul s-a terminat. Este bine să rămâi alert și să participi conștient la tot ceea ce trăiești astăzi.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Cum acționează România într-o chestiune similară cu cea din Polonia. „Este clar cine intervine, nu mai e nevoie de nimic”, afirmă Nicușor Dan
Știri România 22:10
Cum acționează România într-o chestiune similară cu cea din Polonia. „Este clar cine intervine, nu mai e nevoie de nimic”, afirmă Nicușor Dan
Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Știri România 19:47
Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Parteneri
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Adevarul.ro
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Fanatik.ro
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani
Financiarul.ro
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Stiri Mondene 20:59
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax.ro
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
KanalD.ro
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea

Politic

AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Politică 18:43
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Analiză
Politică 14:00
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Fanatik.ro
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”