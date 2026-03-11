Horoscop Berbec – 12 martie 2026:

Este important să fii atent la ce simți și să le permiți celor din jur să se exprime așa cum cred ei de cuviință, ca să poți înțelege ceva din ce se petrece cu ei.

Horoscop Taur – 12 martie 2026:

Ai parte de o zi care te îndeamnă să uiți de sensibilitate, să te refugiezi în obișnuințe și să refuzi tot ce nu se potrivește cu planurile și intențiile tale.

Horoscop Gemeni – 12 martie 2026:

Ai ocazia să descoperi, chiar și într-o zi aparent monotonă, că dedesubturile vorbesc pentru cei care știu să asculte.

Horoscop Rac – 12 martie 2026:

Ai nevoie de o mai mare deschidere față de apropiați, nu doar prin vorbe alese cu grijă, ci mai degrabă prin felul în care te apropii de ei.

Horoscop Leu – 12 martie 2026:

Nu-ți place nici lipsa de comunicare, nici răceala pe care le aduce ziua de astăzi, dar te vei adapta fără probleme, dacă accepți că mai sunt și astfel de zile.

Horoscop Fecioară – 12 martie 2026:

Ai mare nevoie de onestitate față de cei din familie, în primul rând, dar aceasta nu poate apărea din senin, trebuie exersată în interior, în relația cu sine.

Horoscop Balanță – 12 martie 2026:

Ar fi bine să eviți tentația de a te întinde la vorbă cu cei din anturajul apropiat pentru că, la un moment dat, minciuna va deveni mai convenabilă.

Horoscop Scorpion – 12 martie 2026:

Este important să taci, dar nu ca să nu te implici în problemele care trebuie rezolvate, ci ca să îți măsori cu mai multă atenție cuvintele.

Horoscop Săgetător – 12 martie 2026:

Va conta mult, la finalul zilei, ce ai spus și ce ai lăsat nespus, mai ales celor dragi. Alegerea îți aparține, la fel și consecințele.

Horoscop Capricorn – 12 martie 2026:

Ești în elementul tău astăzi, cu bune și cu rele. Vei avea posibilitatea de a influența în bine sau în rău și atmosfera din jurul tău și dispoziția celorlalți.

Horoscop Vărsător – 12 martie 2026:

Există riscul să te lași condus de temerile acumulate, care te pot determina să iei decizii emoționale, fără nicio bază reală.

Horoscop Pești – 12 martie 2026:

Ai șansa de a observa, fără să faci vreun efort special, cât de mult contează un moment de apropiere caldă față de cei din jur, cât de multe se pot schimba în acest fel.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE