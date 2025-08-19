Horoscop Berbec – 20 august 2025:

Chiar dacă ești convins că vei putea rezolva orice problemă cu resursele proprii, ar fi mai cuminte să ții cont și de ceilalți, să iei în calcul faptul că și ei au partea lor de responsabilitate în ceea ce ai pus la cale.

Horoscop Taur – 20 august 2025:

Te simți capabil să faci față oricărei situații, oricât de dificilă ar fi, fără să ții cont de complicațiile care ar putea apărea. Este bine să stai puțin pe gânduri și să-ți faci niște calcule, înainte de a lua decizii care îi afectează și pe alții.

Horoscop Gemeni – 20 august 2025:

Poate că va fi nevoie de un efort de adaptare, înainte de orice, dar dacă-l vei face, ai putea descoperi că ești mai liniștit în situațiile complicate și faci față unor probleme de care altădată te-ai fi speriat.

Horoscop Rac – 20 august 2025:

Tu ești sursa celor mai importante bucurii, dar și a celui mai greu de suportat stres al zilei de astăzi. Cea mai dificilă alegere se anunță a fi aceea între a ține cont sau nu de solicitările celor dragi.

Horoscop Leu – 20 august 2025:

Este o zi dinamică, foarte interesantă, care poate aduce și rezultatele dorite, cu condiția să nu te concentrezi doar pe ceea ce-ți dorești tu și să ții cont, subtil și discret, de interesele celor din jurul tău.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri"
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Horoscop Fecioară – 20 august 2025:

Ai ocazia să descoperi o nouă sursă de alinare și de forță interioară cu ajutorul situațiilor pe care va trebui să le înfrunți astăzi. Te vezi pus în fața unor alegeri care nu-ți convin deloc, dar le poți privi și ca pe o etapă necesară unui progres.

Horoscop Balanță – 20 august 2025:

Este bine să îți temperezi dorința de a reuși într-un mod anume și să lași lucrurile să meargă de la sine, în ritmul lor. Așa vei avea parte și de calmul de care ai mare nevoie și de rezolvarea unor probleme importante.

Horoscop Scorpion – 20 august 2025:

Va fi nevoie de o oarecare rezervă astăzi, chiar dacă te vei simți îndreptățit să pornești la luptă dreaptă cu unii dintre cei din mediul de la serviciu și nu numai.

Horoscop Săgetător – 20 august 2025:

Poate că nu vei reuși să pui la punct tot ce ai gândit, dar îți vei păstra intactă dorința de a împinge totul înainte. Este bine să nu exagerezi, chiar dacă simți nevoia, pentru că nu vei face decât să te consumi inutil.

Horoscop Capricorn – 20 august 2025:

Este o zi promițătoare, în special pentru cei care cunosc măsura între dorința firească de a ține cont doar de propriile interese și obligația de a lua în considerare și interesele firești ale celorlalți.

Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul
Recomandări
Tinerii care au murit în accidentul de pe A1 s-ar fi aruncat în fața TIR-ului ținându-se în brațe, spune șoferul

Horoscop Vărsător – 20 august 2025:

E nevoie, în mod real, de ceva mai multă atenție la realitatea imediată, al ceea ce se petrece sub ochii tăi, ca să nu rămâi izolat față de aceasta și să te poți adapta rapid, așa cum îți cere întregul context.

Horoscop Pești – 20 august 2025:

Astăzi va trebui să dai dovadă de un strop de înțelepciune în orice situație mai complicată. Nu e greu și nici neobișnuit pentru tine, e nevoie doar de o minimă mobilizare interioară în acest sens.

Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
