Horoscop Berbec – 29 aprilie 2026:

Este important să ții cont de părerile partenerilor, chiar dacă vor duce la întârzieri sau schimbări de planuri. E mai bine așa, decât să se blocheze de tot.

Horoscop Taur – 29 aprilie 2026:

Este posibil ca atmosfera de la serviciu să fie apăsătoare, comunicarea să nu mai funcționeze așa cum ești obișnuit. Este bine să ai răbdare și să fii binevoitor.

Horoscop Gemeni – 29 aprilie 2026:

Ai în față o zi pe care o poți considera provocatoare, dar o poți privi și ca pe o oportunitate care va aduce dezvoltare, de exemplu în relațiile cu cei dragi.

Horoscop Rac – 29 aprilie 2026:

Atmosfera din familie poate deveni tensionată, din motive care au legătură cu trecutul și nu numai. Poate fi un moment de clarificare, dacă accepți dialogul sincer cu apropiații.

Horoscop Leu – 29 aprilie 2026:

Diplomația ar fi cea mai bună alegere pentru a preveni neînțelegerile cu cei din anturajul apropiat, dar toată lumea se grăbește și va fi greu să gestionezi totul așa cum vrei tu.

Horoscop Fecioară – 29 aprilie 2026:

Ceri foarte mult de la prieteni sau protectori și vei vedea asta cât de curând. Încerci să transformi orice avantaj în beneficii materiale.

Horoscop Balanță – 29 aprilie 2026:

Spiritul de contradicție ar trebui temperat, chiar dacă simți nevoia să îți susții dreptatea. Nu-ți folosește la nimic să ai dreptate, dacă îți strici relațiile importante.

Horoscop Scorpion – 29 aprilie 2026:

Se petrec multe fără știrea ta, dar nu ar trebui să conteze atât de mult asta, mai ales că nu e obligatoriu să fii vizat de o intrigă sau alta.

Horoscop Săgetător – 29 aprilie 2026:

E foarte greu de suportat comportamentul celor dragi, mai ales în momentele în care nu țin cont deloc de solicitările tale.

Horoscop Capricorn – 29 aprilie 2026:

Ar fi bine să nu iei totul personal pentru că realitatea este alta. Nu orice demers care îți strică ție socotelile este îndreptat împotriva ta.

Horoscop Vărsător – 29 aprilie 2026:

S-ar putea să îți lipsească și energia și motivația la locul de muncă, din motive care au legătură cu starea de sănătate sau cu faptul că gândurile tale sunt în altă parte.

Horoscop Pești – 29 aprilie 2026:

Ești tentat să limitezi anumite dorințe sau solicitări ale celor dragi, din motive pe care nu le poți spune cu voce tare, pentru că sunt prea egoiste.

