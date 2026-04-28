Au fost publicate imagini video cu lucrări desfășurate pe șantierul autostrăzii A7, între Bacău și Pașcani, pe loturile 1 și 2, respectiv Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești.

„După cum se poate vedea și din imagini, sunt în execuție lucrări de așternere a mixturilor asfaltice pe mai multe sectoare de pe cele două loturi, constructorul fiind mobilizat cu patru truse de așternere (finisoare, cilindri compactori, muncitori) în zonele nod rutier Bacău-Nord, Filipești și Săbăoani”, au menționat reprezentanții DRDP Iași.

Asfaltul este așternut la nivel de strat de bază și de legătură pe aproximativ 20 de kilometri din totalul celor 77 de kilometri ai acestui tronson.

„Concomitent, sunt în execuție lucrări de stabilizare a straturilor de fundare, taluzări și lucrări la structurile de pe traseu (poduri, viaducte)”, au adăugat aceștia.

Stadiul fizic al lotului 1 Săucești – Trifești, de 30,30 km, este de 49,1%, iar al lotului 2 Trifești – Gherăești, de 18,99 km, este de 46,9%, potrivit sursei citate.

Tronsonul Bacău – Pașcani cuprinde și lotul 3 Mircești – Pașcani, în lungime de 28,09 km. Cele trei loturi sunt realizate de asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. SA&PE Construct S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L.

Pe lotul 3, constructorul are de realizat cel mai complex nod rutier din România, nodul de tip turbion de la Pașcani, care necesită o precizie tehnică ridicată pentru structurile ce vor face legătura între A7 și A8.