Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au deteriorat grav sub conducerea lui Viktor Orban, culminând pe fondul campaniei electorale din Ungaria. În cele din urmă, Orban, care a mizat pe transformarea Ucrainei în principalul inamic al Ungariei, a pierdut alegerile în fața lui Magyar.

Timp de luni de zile, Viktor Orban a blocat acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Peter Magyar a ridicat aceste vetouri.

„I-am propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să ne întâlnim la începutul lunii iunie într-un loc simbolic, orașul Bereg (din Ucraina), unde majoritatea populației este maghiară”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

„Această întâlnire va avea ca scop îmbunătățirea situației maghiarilor din Transcarpatia”, a adăugat el.

Această regiune din vestul Ucrainei, care se învecinează cu Ungaria, Polonia, România și Slovacia și a făcut parte din Regatul Ungariei înainte de sfârșitul Primului Război Mondial (1914-1918), găzduiește o minoritate maghiară.

Relațiile comunitare de acolo au devenit tensionate în 2017, după adoptarea unei legi care impune ucraineana drept limba principală de predare în școlile secundare.

„A venit momentul ca Ucraina să ridice restricțiile legale care sunt în vigoare de peste un deceniu, astfel încât maghiarii din Transcarpatia să își poată recâștiga toate drepturile culturale, lingvistice, administrative și de învățământ superior și să devină din nou cetățeni egali și respectați ai Ucrainei”, a transmis Peter Magyar.

„Dacă putem rezolva aceste probleme, putem deschide un nou capitol în relațiile bilaterale dintre Ucraina și Ungaria”, a conchis el.

