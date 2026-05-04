Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Pompierii sibieni au fost chemați duminică după-amiază să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit la cabana aflată între Jina și Dobra. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autocisternă și două echipaje SMURD. A intervenit și un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Jina.

În momentul intervenției, cele 14 persoane care se aflau în cabană reușiseră deja să iasă din clădire. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cabana a ars în totalitate

Flăcările au cuprins construcția, iar cabana a fost distrusă complet. Potrivit ISU Sibiu, imobilul avea o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Pompierii au stabilit că incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, de la coșul de fum.

„Cabana, care avea o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi, a ars în totalitate. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs la coşul de fum izolat necorespunzător faţă de materialele combustibile”, a transmis ISU Sibiu.

