Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, prioritățile din viața socioprofesională le vor acapara atenția nativilor, tot timpul făcându-i să „uite” de multe dintre obligațiile lor față de membrii familiei din care provin sau chiar față de propriile lor probleme domestice (amânări).

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, casa a V-a a emoțiilor, a creativității, a sentimentelor și a relațiilor cu copiii Balanțelor se va confrunta cu forța Lunii Noi în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare. În unele cazuri, relațiile pot fi tulburate sau chiar „zdruncinate” de informațiile primite de către nativi, de descoperirile făcute de ei înșiși cu privire la o persoană dragă lor care va declanșa nevoia de a lua o hotărâre cu privire la viitorul relației lor.

Descoperiri care vor scoate adevărul la iveală. Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, stare de sănătate normală, dar lumea interioară, psihicul, universul de gânduri și proiecții personale vor funcționa minunat, creând un cadru potrivit pentru analiză, visare, planuri de viitor, decizii curajoase.

Posibile situații speciale, favorabile unei noi abordări profesionale pe fondul intrării Soarelui, pe 18 februarie, în zodia Peștilor; până pe 20 martie, acesta îi va proteja pe nativi, permițându-le să depășească un moment greu ori să valorifice cea mai bună soluție pentru activitatea lor profesională curentă.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, relațiile parteneriale nu vor fi deloc armonioase: stres, nervi, dispute, ostilitate, ambiții de ambele părți provocate de intrarea planetei Saturn, în ziua de 14 februarie, în zodia Berbecului; din păcate, aceste tendințe contraproductive vor continua să se manifeste până în aprilie 2028. Atenție la acest context, care se va amplifica și va atinge apogeul la jumătatea lunii aprilie 2026.

