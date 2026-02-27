Rucsac plin cu acte false românești

Un tânăr din Uzbekistan a fost prins cu documente falsificate în urma unui control efectuat miercuri dimineață, 25 februarie, pe drumul B12, în apropiere de Marktl, pe sensul de mers către Passau.

Potrivit unui comunicat al Poliției de frontieră din Burghausen, o patrulă civilă a oprit pentru verificări un autoturism Mercedes înmatriculat în Baden-Württemberg. Proprietarul vehiculului era cetățeanul uzbec de 31 de ani care, la momentul controlului, se afla pe bancheta din spate, în calitate de pasager.

Întrebat despre documentele sale de identitate, bărbatul a prezentat doar o adresă emisă de un birou al administrației locale privind reținerea cărții sale de identitate româneșt, fapt ce a determinat efectuarea unei percheziții a mașinii, relatează publicația innsalzach24.de.

În rucsacul său, polițiștii au descoperit o copie color a unei cărți de identitate românești false. De asemenea, au fost găsite un permis de conducere românesc, un card de șofer românesc și un certificat de naștere românesc, toate fiind falsuri.

Permis de ședere lituanian declarat invalid

Asupra bărbatului polițiștii au găsit și un permis de ședere lituanian, care figura ca fiind căutat de autoritățile din Lituania și fusese declarat invalid.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul lucra din aprilie 2025 ca șofer de camion pe întreg teritoriul Germaniei. De la cetățeanul uzbec a fost reținută o garanție financiară, iar după finalizarea măsurilor polițienești, acestuia i s-a permis să își continue călătoria. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru obținerea de documente oficiale false și pentru încălcarea legislației privind șederea.

În urmă cu doar câteva zile, polițiștii de frontieră germani au oprit un șofer român, în timpul unui control pe autostrada A93, în apropiere de Kiefersfelden. El a fost arestat pe loc, după ce autoritățile au descoperit că pe numele lui exista un mandat emis de instanța din Frankfurt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE