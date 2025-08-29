Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, consecințe ale unor nereguli în acte pentru a căror corectare nativii trebuie să se zbată; lipsuri bănești; griji cu privire la viitorul lor financiar.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, posibile deplasări de scurtă sau de lungă durată, în țară sau în străinătate. Cei tineri vor trebui să se concentreze pe problemele legate de studii pentru care trebuie să facă o serie de demersuri pentru a valorifica ultima șansă din acest an de a fi acceptați în varii forme de învățământ.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au mai confruntat, între aprilie și mai 2025, referitoare la muncă și sănătate. Saturn se va manifesta în continuare prin încetinirea unor procese, prin blocarea altora ori prin rigorile pe care le va impune pentru a se obține scopul dorit (vindecare, recuperare după o boală, un accident sau o operație, lupta cu manifestările unui blocaj organic în care psihicul va avea un rol important).

În planul muncii, este posibil ca un proiect (angajare, transfer, promovare), care era „gata-gata” să fie dus la bun sfârșit, să se amâne ori să fie blocat sine die; va fi nevoie de răbdare și de o înțelegere realistă a situației.

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, relații mai puțin confortabile cu membrii familiei din care provin nativii. Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va juca un rol pozitiv în efortul Balanțelor de a pune ordine în gânduri și proiecte. Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, degajare afectivă, disponibilitate pentru nou, provocare, aventură, schimbare, surpriză, plăceri ale vieții, entuziasm.

