Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie, nerăbdare față de micile inadvertențe ale prietenilor, evenimente contramandate, amânate sau modificate în forma în care au fost gândite inițial.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, nevoie de odihnă, de somn, de calm și, de multe ori, de singurătate; Berbecii vor trăi cu presentimentul că urmează să li se întâmple ceva și vor simți nevoia să-și pună ordine în gânduri. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va tranzita casa I a personalității, insuflându-le rapiditate în gândire, dar și neatenție la detalii, de unde și riscul de a comite greșeli care vor trebui remediate.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, șapte planete se vor reuni în zodia Berbecului, context astral care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată, de la anul 1 d. Hr. până în prezent. Este adevărat că, de-a lungul ultimelor două milenii, s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

În plus, pe 17 aprilie, se va produce Luna Nouă în Berbec, iar nativii vor trăi aceste provocări sub forma unor schimbări în viața personală, adică în casa I a personalității, sau ca pe niște transformări obligatorii pentru a se integra în familie și societate ori a se realiza în viața profesională.

Pe unele le vor rezolva în câteva săptămâni, pe altele însă în câțiva ani. Indiferent de vârstă, toți trebuie să abordeze viața personală, relațiile de familie, relațiile parteneriale și cariera în mod matur și lucid. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, șansa de a găsi rezolvări bănești (salariale); mici câștiguri.

