Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, preocupări profesionale, implicare în activități publice care conțin atât un grad sporit de dificultate, cât și o anume responsabilitate ce trebuie onorată.

În ziua de 14 februarie, Saturn va intra definitiv în zodia Berbecului și, până în aprilie 2028, va tranzita casa I a personalității acestor nativi, și va lucra intens, în funcție de vârstă, la construcția și reconstrucția ființei lor: celor tineri le va grăbi procesul de maturizare, celor maturi le va da mai multă implicare și conștiință a datoriei, iar celor mai în vârstă le va rafina sinteza experiențelor de viață.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, sectorul relațiilor de prietenie va fi marcat de Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, care ar putea produce furtuni relaționale; nu neapărat conflicte cât evenimente care vor reașeza (recalibra) niște relații interumane pe baza evenimentelor care vor reconfigura un alt mod de viață, alte condiționări și alte priorități pe care viața unuia sau a altuia dintre cei vizați le va impune.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, important cumul de vibrații astrale în sectorul casei a XII-a a psihismului, menit să le dea alte percepții despre ei, despre trecut ori să le permită viziuni asupra viitorului lor; acest proces va dura o lună din perspectiva prezenței Soarelui, din 18 februarie, în zodia Peștilor.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, Luna va tranzita casa I a celor născuți în Berbec și va contura un peisaj nou din perspectiva conjuncției Saturn/Neptun în semnul lor natal; nativii vor simți că pentru ei urmează schimbări majore, fără să aibă însă o reprezentare precisă a ceea ce înseamnă tranzitul acestora, pentru că Saturn și Neptun s-au întâlnit, într-o conjuncție, în Berbec, ultima oară în 1703/1704.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE