Horoscop săptămânal Berbec – 25 aprilie – 1 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Berbec – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, emoții intense; comportament obositor pentru cei din jur; Berbecii vor formula observații critice la tot pasul, fiind exigenți cu cei dragi, care vor avea impresia că sunt tratați prea aspru.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care nativii se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența, în general, comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor și va șubrezi unele concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou în care va trebui să se integreze. Pe nativii Berbeci, acest tranzit îi va influența în sectorul comunicării curente, al dialogurilor oficiale, al relațiilor publice, al învățăturii, dar și al deplasărilor. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, zi normală; muncă, activități practice.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, oricât de puternică ar fi influența Lunii în Balanță asupra relațiilor parteneriale și efortului unora dintre cei cu care nativii se află într-o relație tulbure, ce trebuie reglementată, tot nu va putea face față celor cinci planete în tranzit prin zodia Berbecului care vor accentua dorința de victorie a nativilor, tendința de a domina, de a conduce, de a se impune, de unde și comportamentul combativ sau revendicativ greu de stăpânit.

Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, cele două case ale banilor, câștigurilor sau avantajelor materiale se vor afla sub influența Lunii Pline în Scorpion, din seara zilei de 1 mai, care va scoate în evidență o neregulă într-o abordare financiară de care nativii trebuie să țină cont.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.