Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, posibile „indispoziții financiare” ori nevoie de a sacrifica (amâna) unele activități costisitoare pentru a face față cheltuielilor curente.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, cele două case ale comunicării se vor afla sub un semn de liniște și pace, fără provocări, fără stres, ba chiar cu resurse de bucurie sau liniște interioară la auzul unor vești confortabile. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va accentua dizarmoniile deja existențe între nativi și părinți sau rudele în vârstă din familia din care provin.

Disputele se vor naște nu o dată, ci de mai multe ori pe motive diferite, chiar dacă neimportante. Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Această aglomerare de vibrații astrale, de multe ori divergente, va zdruncina echilibrul vieții de familie, dar și statutul unor nativi care trăiesc în străinătate și care se pot confrunta cu nevoia unei mutări, strămutări în alt oraș sau chiar țară, pe fondul unor aspecte administrative nerezolvate.

Posibile avarii în gospodărie. 17 aprilie va fi o zi specială, pentru că nativii vor trebui să reziste, în plus, și influenței Lunii Noi în Berbec pe direcțiile adineauri amintite. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, calm și armonie sufletească în relațiile afective.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE