Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, Capricornii vor simți nevoia de stabilitate în gândire și acțiune, mai ales dacă vor trebui să ia decizii pentru care vor cere un timp de gândire necesar analizării ipotezelor care li se vor oferi, în încercarea părților de a găsi o soluție.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, casa banilor câștigați prin efort personal ar putea fi tulburată de Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, care nu va simplifica lucrurile, ci le va da o turnură neobișnuită, bizară, bruscă și uneori urgentă.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, casa a III-a a comunicării va fi agreabilă grație planetelor care o tranzitează și cărora, din 18 februarie, li se va alătura și Soarele; acesta va intra în zodia Peștilor și, până pe 20 martie, va crea o atmosferă destinsă, favorabilă înțelegerii pe bază de simpatie, atracție, emoție, putere de convingere cu argumente afective, creare a unei impresii bune în cazul prezentării la examene, teste sau probe de verificare.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, în zona familială, stresul va fi destul de mare, Saturn va intra, pe 14 februarie 2026, în zodia Berbecului, care controlează acest sector al hărții cerului de naștere al Capricornilor și va schimba registrul, dând o notă aspră multor relații interumane, bazate pe autoritate, inflexibilitate, orgoliu sporit, lipsă de suplețe și adaptabilitate la diferitele ipostaze ale vieții de familie.

Vor fi marcați de acest tranzit atât Capricornii, cât și cei cu care vor trebui să conviețuiască ori pe care vor trebui să-i ajute în principal, fiind vorba de părinți. Acest specific saturnian se va menține în nota unei permanente neînțelegeri până în aprilie 2028, iar prima confruntare majoră în care Saturn va juca un rol esențial se va produce în aprilie 2026.

