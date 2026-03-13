Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, mai mult echilibru interior bazat pe convingeri ferme, dar și pe o atitudine rigidă bazată pe consecvență și indisponibilitate spre concesii.

Această conduită îi va ajuta să se impună în unele discuții, negocieri sau tentative de a rezolva pe calea dialogului o serie de probleme personale.

Totuși, această zi este controlată de o atitudine inflexibilă, mai puțin indicată pentru a se programa întâlniri sau organiza negocieri și confruntări, contextul nefiind favorabil nici lor, nici partenerilor de dialog sau de dispută. Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, preocupări financiare, nu toate lesne de rezolvat.

În ziua de 19 martie, dialoguri pe teme educative sau referitoare la evoluția nativilor în plan cultural, spiritual, religios; interes pentru temele și subiectele care îi pot conduce spre o înțelegere subtilă prin aprofundare, învățare, studiu sau practică, abilități posibile prin influența exercitată de Luna Nouă în Pești, din 19 martie, care le va indica, explicit sau doar prin sugestii și simboluri, ceea ce ar trebui să facă pentru a progresa pe calea unei pregătiri superioare sau a unei îmbogățiri sufletești care să le permită accesul la valorile culturale și la o viață spirituală superioară.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, relațiile cu membrii familiei din care provin se pot complica prin unul sau mai multe conflicte de importanță diferită, dar care, prin acumularea efectelor asupra celor două părți, pot conduce la o stare de iritare specială, pe care nu au mai trăit-o dacă ținem cont de raritatea acumulării a șase planete în zodia Berbecului, care controlează acest semn, la care va contribui, prin amplificare, și Soarele, care, pe 20 martie, va intra în zodia Berbecului și, până pe 20 aprilie, va răscoli multe nemulțumiri și va accentua toate disfuncțiile apărute de-a lungul timpului în relația lor.

