Horoscop săptămânal Capricorn – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, îndoieli născute din ecoul dialogurilor pe o temă de interes personal, din conținutul unor știri și comunicate, din concluziile trase de nativi pe baza unei situații.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, prezență publică a nativilor care va pune în evidență valoarea și competența lor profesională, inteligența, cultura și stăpânirea de sine, diplomația și tactul cu care vor gestiona o situație delicată sau abilitățile de negociatori.

Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, ar putea genera situații delicate ce trebuie ținute sub control în mod demn și adecvat, fără reacții excesive. Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, sectorul casei a XI-a va pune la încercare nu una, ci aproape toate relațiile de prietenie pe fondul acumulării a cinci posturi astrale în zodia Scorpionului care vor forma cu cele trei planete din zodia Peștilor cincisprezece Trigoane, ceea ce va constitui o adevărată provocare pentru Capricorni, care vor trebui să gestioneze situații speciale asupra cărora nu vor deține controlul în totalitate, multe aspecte secrete sau discrete fiindu-le necunoscute, așa că adevărata motivație a gesturilor sau a comportamentului unora dintre apropiații lor nu va fi înțeleasă.

Atenție, contextul se va intensifica între 24 și 29 octombrie, rămânând activ până pe 20 noiembrie, modelând reacțiile Capricornilor, care vor fi motivate mai mult de pornirile lăuntrice decât de rațiunile sociale.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va influența în mod pozitiv ipostazele sociale care le vor permite nativilor să cultive o persoană, să dezvolte o relație personală sau oficială, să se integreze într-un grup sau să speculeze o conjunctură în beneficiul personal. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, context astral modest ca semnificație pentru sănătate.

