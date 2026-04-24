Horoscop săptămânal Capricorn – 25 aprilie – 1 mai 2026

Horoscop săptămânal Capricorn – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, o problemă financiară sau patrimonială care provoacă cheltuieli, pagube și griji. Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, în care s-a mai aflat pentru câteva luni (între 7 iulie și 8 noiembrie 2025), timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi concepțiile, atitudinile și viziunile despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze.

Acest tranzit îi va influența pe Capricorni în sectorul muncii, unde va crea frecvent premisele unor schimbări, uneori dorite sau binevenite, alteori neplăcute și forțate de circumstanțele străine de voința și putința lor de a le ține sub control. În planul sănătății, Uranus va sensibiliza fiziologia membrelor superioare, a plămânilor, vorbirea și comunicarea.

Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie, tendința spre conflicte verbale; posibile evenimente legate de drumuri și deplasări rutiere. Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, nevoie de echilibru și diplomație într-o chestiune de serviciu (decizii, exercitarea autorității) sau în privința imaginii și a relațiilor publice. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, relațiile afective sau cele dintre Capricornii părinți și copiii lor vor fi șubrezite de influența Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai.

Cele cinci planete aflate în tranzit prin zodia Berbecului vor menține o stare de stres și de supărare, fie mocnită, fie rostită deschis, între nativi și părinți sau rudele în vârstă. Posibilă redeschidere a unui conflict mai vechi cu aceștia sau acutizare a lui între 1 și 5 mai.

