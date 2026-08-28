Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, momente de destindere prin vizite, scurte excursii, deplasări în locuri pitorești. Unii se pot înscrie la o formă de studiu sau pot susține un examen. Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, Capricornii nu vor putea nici ceea ce doresc să pună în practică în casă sau în gospodărie, nici să ajungă la o înțelegere cu familia (părinții în special). Multe disensiuni pe teme mărunte, dar care se vor ține lanț.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, relațiile personale vor evolua normal, fără șocuri sau surprize. În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care va accentua nevoia de a medita și analiza o relație partenerială sau un contract, o propunere de asociere ori tranșarea unei dispute. Marte le va da nativilor un soi aparte de îndârjire, alcătuită din tăcere, închidere în sine, rezistență la stres sau la presiuni morale.

Contextul va tinde să acutizeze nemulțumirile nerostite, împingând o relație dizarmonică spre punctul ei maxim de rezistență. Marte va mai face conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor decizii adecvate scopurilor lor îndelung cântărite.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care, pe lângă popularitate, le mai poate înlesni nativilor șansa de a sesiza la timp un drum nou pe care ar putea să apuce în carieră, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, poate atrage succesul, ascensiunea, simpatia publicului, norocul, afirmarea timpurie.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, noian de informații legate de activitatea profesională curentă, de eventualele modificări ale instituției unde Capricornii își desfășoară activitatea (transformări, noi atribuții, închiderea unor sectoare sau servicii).

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