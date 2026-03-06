Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 7 – 13 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza, relațiile personale pot fi umbrite de o discuție în care se vor strecura informații sau formulări care nu le vor face plăcere nativilor ori de atitudini care nu intră în codul bunelor maniere sau în codul bunelor practici între prieteni, oricât de apropiați ar fi ei.

Poate că unii Capricorni, mai răbdători sau concentrați pe alte probleme de viață, nu vor reacționa pe moment, dar nici nu vor uita prea repede impresia pe care un apropiat de-al lor le-a făcut-o ori îndoiala pe care le-a strecurat-o în suflet.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, dintre cele două case ale sănătății, doar casa a XII-a va fi solicitată astral de tranzitul Lunii prin Săgetător, care ar putea declanșa mici revolte interioare, născute din concluziile provocate de niște evenimente dezordonate, haotice ori cu impact negativ asupra psihicului nativilor care vor încerca să se elibereze de amintirea lor, deși, pentru moment, se vor lăsa pradă enervărilor și vor face promisiuni în forul interior care imaginează replici sau contramăsuri pentru restabilirea ordinii.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, Luna va tranzita casa I a personalități celor născuți în zodia Capricornului și le va da un plus de echilibru, va instaura logica și rațiunea, chiar dacă se vor confrunta cu situații delicate în relația cu familia din care provin.

În ziua de 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal pentru următorii doisprezece ani, va permite abordarea mai eficientă a unei teme amânate sau blocate în plan partenerial, contractual sau procesual, Marele Benefic fiind o planetă a justiției și a dreptății. Atenție la mesajele subtile pe care le sugerează „ghidul interior” și care îi îndeamnă pe nativi să verifice ceea ce li se spune sau află în legătură cu o temă de viață personală sau partenerială.

