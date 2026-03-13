Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, Fecioarele nu se vor grăbi să facă declarații ori să se lase repede convinse de o rugăminte sau de un capriciu (mai ales în relația cu copiii lor), dar se vor purta corect, responsabil și sincer cu persoanele apropiate lor de care sunt nemulțumite.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, activități profesionale complicate sau împiedicate de situații încurcate, de neatenție, incompetență, defecțiuni, avarii, erori umane care fac procesul muncii greu de ținut sub control.

Stare organică marcată de stres, de oboseală, de o recuperare precară, de afecțiuni care funcționează în surdină, dar le impun repaus, medicație sau drămuirea efortului fizic; context astral puțin favorabil la locul de muncă, unde discuțiile pe chestiuni de abordare a unei teme de lucru nu vor avea efectul scontat, ci vor stârni reacții ostile de apărare sau răspunsuri ofensatoare (critici, acuzații, concluzii nefondate, pretenții formulate fără nici o logică) din partea celor criticați, care vor încerca astfel să-i pună în vină pe nativi pentru a abate atenția asistenței de la ceea ce li s-a reproșat lor.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și 19 martie dimineața, relațiile parteneriale vor beneficia de influența Lunii Pline în Pești, din 19 martie, care le va permite să repare o colaborare sau să renunțe la tema ce a produs disputa între ei. Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, chestiuni bănești sau materiale a căror rezolvare implică persoane particulare sau instituțiile îndrituite să ia decizii pentru a tranșa un conflict.

Totuși, nativii trebuie să țină cont că regruparea a șase planete în zodia de Foc a Berbecului, precum și prezența Soarelui în acest sector, din 20 martie după-amiaza, vor alimenta, până pe 20 aprilie, și ipostaze furtunoase ori ar putea intensifica un conflict mai vechi sau împinge pe unii la gesturi de forță.

