Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, Fecioarele vor simți nevoia să-și limpezească o serie de idei, impresii, păreri și vor reuși să elimine multă zgură din convingerile lor și, pe fondul Lunii Noi în Taur, de la sfârșitul zilei de 16 mai, vor vedea lucrurile corect, în latura lor reală, onestă, logică și pragmatică.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, unii ar putea specula un context oficial sau public în care prezența și prestația lor (intervenție, argumentație, explicație, disertație, conferință, opinie într-o consultare) să fie apreciată.

Această notă generală va fi preluată, din 21 mai, de către Soare care, până pe 21 iunie, le va aduce șansă, strălucire, succes și ascensiune socio-profesională mai ales celor aflați la vârsta maturității (41 – 42 de ani) și care vor ști să folosească toate împrejurările pentru a se pune într-o lumină favorabilă. Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, relațiile de prietenie vor deveni mai plăcute, mai calde și mai apropiate grație intervenției planetei Venus care, între 19 mai și 13 iunie, va tranzita în acest sector pe care îl va „umaniza” și „îmblânzi”.

Totuși, pentru că, în acest răstimp, vor funcționa nouă cuadraturi între sectorul relațiilor de prietenie și bani este bine care aceste ipostaze să fie evitate. Tot 19 mai, Marte va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, va crea stări de spirit trăite destul de intens mai ales dacă, în ultima vreme, nativii au fost destabilizați în direcțiile lor de viață profesională iar crezurile lor au fost zdruncinate de constatări neplăcute.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, axa sănătății, cu o vocație specială pentru zona cardio-vasculară, va fi trăită normal, cu excepția celor care au afecțiuni în aceste sectoare și care fac imprudențe ori își supun corpul la stări extreme (epuizare, fizică, stres, nervozitate, agitație, furie necontrolată, certuri).

