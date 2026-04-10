Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, conflicte interioare la nivelul crezurilor, convingerilor și atașamentelor pe care nativii nu le mai pot cultiva cu același rost sau cu aceeași motivație și beneficiu în planul conștiinței sau al exercitării unor funcții și responsabilități.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, Gemenii s-ar putea afla într-un context agreabil care să le permită să se afirme, să fie „în formă” și să stârnească admirația unui grup de persoane (colegi, specialiști, public larg).

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, aruncând o umbră, nu întotdeauna adecvată, asupra relațiilor și a dialogului nativilor cu apropiații lor. Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, șapte planete se vor reuni în zodia Berbecului, eveniment care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Pe fondul acestei provocări la care se va adăuga Luna Nouă în Berbec, din 17 aprilie, nativii vor trăi această uriașă provocare în planul relațiilor de prietenie.

Deși va fi vorba de o zonă mai „blândă” a hărții cerului lor de naștere, nu una, ci toate relațiile vor trece prin încercări din care unele vor ieși cam „șifonate”. Posibile confruntări de opinie. Alteori, un apropiat poate provoca o neplăcere care va declanșa un conflict. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, echilibru interior; nevoie de satisfacții interioare compensatoare.

