Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, nevoia de a comunica și cu părinții sau cu persoanele apropiate din familie ar putea să nu fie tocmai ușoară, din cauza distanțelor mari care nu le permit să facă o vizită sau a mijloacelor tehnice care funcționează defectuos.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, stare de spirit plăcută, destinsă; nativii vor fi disponibili pentru activitățile relaxante alături de cei dragi sau pentru a participa la petreceri, întreceri și concursuri distractive. Luna Nouă în Balanță, din 21 octombrie, le poate oferi nativilor ipostaze inedite, care să le permită să se facă remarcați, prețuiți, simpatizați ori să stabilească noi prietenii și atașamente.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, casa muncii se va încărca și cu provocările astrale care vor veni de la cele cinci posturi aflate în tranzit prin zodia Scorpionului, care vor genera situații ce nu pot fi ignorate și care, având un grad sporit de risc, vor trebui gestionate atent și cu responsabilitate pentru consecințele pe care le vor declanșa opțiunile și deciziile nativilor.

În același sector, pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va susține activitatea profesională. Va rămâne valabil riscul conturat de săptămâna trecută de a contracta răceli, viroze, infecții respiratorii, stomatologice, genitale, urinare sau renale, mai ales dacă se vor face intervenții chirurgicale; există riscul producerii unor complicații, în cazul rănilor provocate prin înțepare, tăiere, zgâriere, mușcătură de animal, care se vor vindeca greu și vor necesita tratament medicamentos.

Din 24 octombrie, după ora 7:19′, Gemenii ar putea discuta cu unul sau mai mulți parteneri o chestiune de principiu care stă la baza colaborării sau asocierii lor pentru a găsi căile corecte de reașezare a lor într-un context legal și funcțional.

