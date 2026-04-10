Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, Leii nu vor putea acționa într-o chestiune partenerială din cauza unor circumstanțe neprevăzute. Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, fără a fi vorba de o mare rezolvare materială, nativii pot beneficia de un dar, de o atenție, de un gest de amabilitate, de generozitate sau de recunoștință.

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va patrona comunicarea nativilor cu reprezentanții unor instituții din țară și din străinătate, examenele la un nivel superior și exprimarea în public a unor idei, teorii sau programe în contextul unei activități publice (conferințe, congrese, dezbateri) ce decurg din funcții sau sarcini speciale, de larg interes public, social, politic, economic sau cultural.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, șapte planete se vor reuni în zodia Berbecului, eveniment care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Nativii vor simți provocarea acestui context în sectorul conștiinței, al aspirațiilor și al progresului personal prin educație.

Pentru unii însă, pe fondul Lunii Noi în Berbec, din 17 aprilie, s-ar putea pune problema plecării din țară pe termen scurt, mediu sau lung la studii, la muncă, pentru burse, concursuri, festivaluri ori pentru întregirea familiei. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, conjunctură norocoasă în plan profesional: succes, primirea unui premiu, imagine bună, prețuirea publicului.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE