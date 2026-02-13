Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, sănătatea va evolua normal, unii însă ar putea să se simtă obosiți, să muncească într-un ritm mai lent și fără spor ori în contradicție cu propriile lor convingeri (conflicte de idei).

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, sectorul relațiilor parteneriale va fi pus la încercare de Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, care ar putea să-i facă pe nativi să-și revizuiască intențiile.

Plasându-se în opoziție cu casa I a personalității, aceste două evenimente astrologice vor avea o influență complexă, ele putând să-i tulbure pe unii nativi și să le răscolească criteriile de evaluare ale unor relații interumane și interese personale pe care le vor proiecta într-o lumină nouă, care le va impune distanțarea sau apropierea față de unele persoane, până pe 12 august 2026.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, atât pe fondul acțiunii planetelor Mercur și Venus, deja aflate în tranzit prin casa a VIII-a a bunurilor și a avantajelor materiale, cât, mai ales, al intrării Soarelui, pe 18 februarie, în zodia Peștilor, se va putea vorbi, de la caz la caz, de acte de filantropie, de generozitate, de acte reparatorii sau necesare de intrare în legalitate care se vor menține până pe 20 martie. Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, Leii vor da dovadă de curaj, susținându-și fără rezerve opiniile și convingerile și neezitând să intre, până la imprudență, în dispute, în apărarea opțiunilor și a atașamentelor personale.

Acest radicalism va fi insuflat de planeta Saturn, care, pe 14 februarie, va intra în zodia Berbecului; până în aprilie 2028, el va instaura o influență directă și greu de temperat în planul conștiinței, al opțiunilor și al direcțiilor majore de viață ale Leilor, dându-le o autoritate specială în viața socioprofesională.

