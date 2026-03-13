Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 14 – 20 martie 2026

În ziua de 14 martie, mici disfuncții organice pe fondul unor afecțiuni gastrice sau osoase mai vechi, al unor boli de piele sau al unui teren alergic. Oboseală, stres, chef redus de muncă.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, comunicare dificilă cu unul sau mai mulți parteneri; nevoia de a remedia disfuncțiile unui proiect care se confruntă cu prevederile legale de ultimă oră care modifică specificul funcționării acelui demers (fundație, firmă, inițiativă, proiect personal), dialoguri incomode între soți.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, context favorabil unor rezolvări financiare sau patrimoniale; șansa de a primi cadouri, donații, finanțări, sponsorizări, amânări ale unor termene de plată, scutiri, recalcularea unor plăți în favoarea nativilor. Luna Nouă în Pești, din 19 martie, va accentua sau va grăbi producerea unor astfel de evenimente favorabile sau va da o turnură neașteptată inițiativelor și demersurilor bazate pe aceste premise.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, context agitat, solicitant, enervant, conflictual în grade diferite, în funcție de context și de miza care îl provoacă.

De la sfârșitul săptămânii, în casa dialogurilor și a ideilor de forță după care nativii se conduc se vor aduna șase planete, printre care și Soarele, care, odată intrat în zodia Berbecului, în ziua de 20 martie, va da acestui sector o importanță specială prin evenimentele pe care le va provoca, le va patrona și cărora le va imprima o formă de manifestare energică; nativii vor fi ambițioși, vor urmări fără abatere o temă de viață, dar vor da dovadă și de o doză de egoism, manifestată, în proporții diferite, în funcție de vârsta nativilor, de educația și de importanța acelei secvențe în viața lor personală sau profesională. Contextul va fi mai provocator în cazul celor în jurul vârstei de 33 de ani.

