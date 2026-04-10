Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 aprilie 2026

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, posibile neliniști interioare. Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, Luna le va da celor născuți în zodia Peștilor posibilitatea să se gândească la viața lor, la viitorul lor, la proiectele lor cu calm, cu răbdare și metodă, ajungând la concluzii clare și necesare.

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va susține discuțiile pe teme bănești sau referitoare la o rezolvare financiară pe termen scurt sau pe termen lung.

Aceste abordări nu vor privi, în primul rând, veniturile salariale. Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron). Această acumulare de vibrații astrale va fi activă în casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal, respectiv din muncă plătită constant (salariu) sau din activități alternative (venituri suplimentare, ocazionale) pentru care nativul din Pești s-a implicat personal.

Unii Pești pot fi pătrunși de o stare de neliniște existențială, născută dintr-o insecuritate financiară de moment sau din temerile cu privire la viitorul lor apropiat sau îndepărtat. Accente cu un puternic impact asupra gândirii și deciziilor amplificate de forța Lunii Noi în Berbec din 17 aprilie. Nu lăsați emoțiile să vă domine. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, vești bune, comunicare utilă, discuții constructive.

