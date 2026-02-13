Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, relațiile personale vor evolua în registrul obișnuit al ultimelor săptămâni, Peștii manifestând o atitudine atentă, uneori critică, față de particularitățile pe care le vor observa în comportamentul sau în modul de a gândi și reacționa, în unele situații, al unor persoane apropiate sau dragi lor care trecuseră neobservate până atunci.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, casa a XII-a a sănătății va fi solicitată de tranzitele momentului, care vor avea o doză de spectaculos prin specificul Lunii Noi în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, și care, pentru cei născuți în zodia Peștilor, va privi casa bolilor lungi, cronice sau genetice legate de sistemul nervos central și periferic, de mecanismele de gândire, de circulația venoasă și fiziologia membrelor inferioare în zona cuprinsă între genunchi și gleznă.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității Peștilor și va amplifica sensibilitatea și disponibilitatea spre armonie interioară, creativitate și rafinament induse de Mercur și Venus, și ele, în tranzit prin acest semn.

În plus, în ziua de 18 februarie, Soarele va intra în zodia Peștilor și, până pe 20 martie, va constitui un factor de refacere interioară, psihică și organică. Acești nativi se vor regăsi pe sine pe coordonate noi și vor construi planuri de viitor interesante, pe care nu trebuie să le abandoneze sau să le modifice.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, mecanismele bănești nu vor fi incomode pentru toată lumea, pentru că, din 14 februarie, Saturn va intra în zodia Berbecului și va introduce o notă generală de stres, de îngrijorare și de probleme constante până în aprilie 2028. Un prim exemplu a ceea ce va declanșa Saturn de-a lungul acestor ani se va contura în aprilie 2026.

