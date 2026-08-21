Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, preocupări profesionale, mici piedici sau provocări la locul de muncă.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, Peștii vor trebui să facă față unor întâlniri la care vor participa oameni diferiți ca vârstă, pregătire, educație și opțiuni de viață cu care nu vor putea fi de acord; unii chiar s-ar putea să-i provoace la dialoguri care să nu le facă plăcere, obligându-i pe Pești să se retragă ori să nu mai continue conversația cu aceia. În ziua de 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va străbate sectorul relațiilor parteneriale ridicând o serie de probleme care reflectă neîmpliniri, nemulțumiri ori erori care trebuie înlăturate (corijate).

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, tulburări cardio-vasculare pe fond de epuizare, de efort fizic exagerat (sporturi, excursii în care se practică jocuri costisitoare energetic sau chiar periculoase, muncă în asalt, stres, conflicte). Jupiter și Saturn vor face, pentru prima dată din iulie 1967, un Trigon ceea ce va permite o rezolvare salarială, profesională sau materială.

În ziua de 25 august, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 10 septembrie, va oferi un sprijin în discuțiile pe teme contractuale, negocieri, tentative de împăcare, construirea unui proiect comun (în funcție de vârsta nativilor).

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității, iar în ziua de 28 august, va forma, alături de Soare, faza de Lună Plină în Pești, angajând, în mod decisiv, problemele personale și cele parteneriale (gestionarea unei căsătorii sau a unui divorț). În dimineața zilei de 28 august, va avea loc faza de Lună Plină în Pești, însoțită de o eclipsă de Lună; ea se va produce în opoziție cu Mercur, care va susține dialogul și informațiile pe aceste teme.

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