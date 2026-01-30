Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și 1 februarie, sensibilitate accentuată. Peștii vor reveni obsesiv asupra unor secvențe din biografia lor care nu le sunt clare nici prin motivație și nici prin semnificație.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie, cele două case ale sănătății vor evolua sub impulsul Lunii Pline în Leu, din 2 februarie, care va angaja casa a VI-a a sănătății de fiecare zi (funcțiile cardiace, sănătatea ochilor și a coloanei vertebrale) și casa a XII-a, unde se află cinci planete în Vărsător care vor face cinci opoziții cu această fază a Lunii, solicitând intens sistemul vascular, cel venos, circulația periferică, sistemul nervos periferic și procesele de gândire.

Peștii vor percepe acest răstimp ca fiind unul obositor, epuizant, care-i golește de energie și le induce diferite stări organice trecătoare, dar deranjante. Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, relațiile parteneriale vor evolua în nota obișnuită.

Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, treburile bănești curente li se vor părea nativilor ciudate; chiar și atitudinea lor față de bani, muncă, bunuri, cheltuieli, câștiguri va fi una mai puțin specifică tipului lor de implicare și rezolvarea îi va surprinde; explicația stă în faptul că Neptun, intrat de curând în zodia Berbecului (26 ianuarie), a început să-și facă simțită prezența, iar senzația de nemaitrăit provine de la lipsa unei experiențe anterioare, pentru că Neptun a tranzitat ultima oară zodia Berbecului între 1861 și 1875.

Plasat în casa a II-a a banilor obținuți prin efort personal, el va deschide, până în martie 2039, noi căi de activitate, pe care Peștii nu le-au mai practicat, dar pe care nu trebuie să le refuze. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când va părăsi zodia Taurului, îi va mai putea surprinde cu informații, explicații și salturi în cunoaștere.

