Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 martie 2026

Între 7 și 9 martie după-amiaza vor funcționa mai multe Trigoane regale pe cele trei semne de Apă, care vor permite activarea unor virtuți speciale ale nativilor ce vor funcționa, cu predilecție, în sectorul conștiinței, al educației superioare, al progresului personal, al evoluției în plan spiritual, al credinței și al apropierii de valorile fundamentale (adevăr, dreptate) ori de idealurile personale, ceea ce le va permite celor născuți în zodia Peștilor să înțeleagă mai bine evenimentele, să se descopere pe sine și să își (re)croiască drumul în viață.

Moment special în care Jupiter, guvernatorul nocturn al Peștilor, va ieși, pe 12 martie, din retrogradare și până pe 30 iunie, când va părăsi acest semn zodiacal, va susține o serie de mecanisme de viață interioară și socială, conform unor premise pe baza cărora se vor orienta în următorii doisprezece ani, când acesta va reveni în zodia Racului, ce controlează casa a V-a, de unde și importanța acestui tranzit pentru universul afectiv, pentru regimul emoțiilor și al sentimentelor ce le vor dicta atașamentele de oameni, idei sau de proiecte personale.

Între 9 martie, după ora 17:37′, și 12 martie dimineața, posibile dispute în cazul celor care desfășoară activități publice și care se vor trezi implicați în controverse pe care este indicat să le trateze cu toleranță și umor, reacțiile vehemente nefăcând altceva decât să altereze relațiile de muncă și viața publică, punându-i pe nativi în ipostaze delicate.

De asemenea, Peștii e bine să nu ia decizii importante pentru viața lor profesională, pe fondul acestor dezacorduri (cvadratură Luna Neagră cu Marte și Mercur retrograd); vor fi exagerate și contraproductive; în plus, nu vor demonstra nimic celor din jur.

Între 12 martie, după ora 6:07′, și 13 martie, reticență față de inițiativele unor prieteni (întâlniri, agape, vizite, serate), nativii neavând chef de petreceri.

