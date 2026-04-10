Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, chestiuni financiare nerezolvate încă le-ar putea mobiliza din nou resursele de energie și voință ale nativilor care ar putea fi obligați să intervină pentru a gestiona o chestiune bănească sau patrimonială.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, preocupări legate de educația sau evoluția culturală, spirituală, artistică; nativii vor dori să găsească un strop de liniște și mulțumire sufletească prin cultivarea unor activități superioare sau prin izolarea de factorii perturbatori care îi tracasează.

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai îi va ajuta pe nativi să susțină dialoguri oficiale, să expună idei și proiecte în fața unei asistențe (ședințe, consultări, conferințe). Nota combativă va fi prezentă, ceea ce le va prinde bine Racilor, care, structural, sunt mai delicați, mai diplomați sau uneori chiar mai timizi.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, șapte planete se vor reuni în zodia Berbecului, eveniment care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent. Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

Racii vor trăi această uriașă provocare în planul vieții profesionale, al imaginii publice, al succesului și al gestionării puterii prin funcții, ranguri și însărcinări speciale. Pe 17 aprilie, pe fondul Lunii Noi în Berbec, se pot petrece evenimente importante. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, context agreabil, plăcut, confortabil pentru relațiile de prietenie.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE