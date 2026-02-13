Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, reticență în dialogurile cu partenerii cu care nativul nu se află în relații armonice. Dacă în joc vor intra și chestiunile de serviciu, atunci, Racii ar trebui să ia în calcul și eventualele presiuni care s-ar putea exercita, cu acest prilej, asupra lor pentru a se alinia unui comandament colectiv sau unei direcții de acțiune, ceea ce i-ar putea face pe acești nativi să fie extrem de reactivi sau să intre „în cochilia lor” protectivă și să nu dea niciun răspuns, neangajându-se pe nicio direcție.

Pe 14 februarie, Saturn va intra definitiv în zodia Berbecului și, până în aprilie 2028, va impune noi criterii de afirmare și exercitare a funcțiilor sau a puterii în conformitate cu provocările momentului în plan socioprofesional, economic sau politic. Saturn va impune mai multă rigoare, ambiție, autoritate și scopuri clare.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, idei interesante, soluții plauzibile în demersurile lor referitoare la bunuri materiale, avantaje sau venituri provocate sau amplificate de Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, sectorul casei a IX-a a învățăturii la un nivel superior, al aspirațiilor sociale sau profesionale va deveni activ prin intrarea Soarelui în zodia Peștilor; până pe 20 martie, el va fi un factor important pentru limpezirile interioare, deciziile sau experiențele care îi vor îmbogăți cultural, spiritual și moral.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, Racii ar putea trăi intens noutatea conjuncției Saturn/Neptun în Berbec în sectorul imaginii și al carierei care le va insufla ambiții noi, dar și renunțări ori teama de a nu putea face față schimbărilor presimțite; analiză a propriilor capacități, în cazul celor care nu doresc să fie marginalizați.

