Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, posibilă consolidarea a unei relații de prietenie dar Luna Nouă în Taur, de la sfârșitul zilei de 16 mai, ar putea genera o împrejurare care să le permită nativilor să stabilească și legături noi cu „persoane cu greutate”, adică cu funcții, cu rang, cu notorietate, care să-i susțină, mai târziu, în activitățile lor.

Un rol în acest proces declanșat de faza Lunii Noi îl va avea planeta Marte, din 19 mai, când va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, timp în care va patrona evenimente la care nativii, prin participarea lor la organizarea și desfășurarea acestora, își vor putea lărgi cercul de prieteni și relațiile sociale.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, cele două case ale sănătății vor primi influența planetelor în tranzit pe direcția Gemeni/Săgetător, mai ales la nivelul articulațiilor, al fiziologiei aparatului loco-motor și al comunicării. În planul muncii, posibile situații neplăcute care se vor petrece fără o explicație logică și al căror resort trebuie căutat într-una sau în mai multe relații de serviciu unde multe intenții și motivații le vor rămâne necunoscute dar, după 21 mai, când Soarele își va începe tranzitul prin casa a XII-a, acestea ar putea fi dezvăluite.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, Luna va evolua în casa I a personalității celor născuți în zodia Racului și, alături de planeta Venus, intrată în acest sector pe 19 mai, va crea, până pe 13 iunie, un context armonios, poate chiar norocos dar, cu siguranță, dătător de relaxare interioară și de satisfacții chiar dacă acelea vor veni de la situații de viață modeste ca importanță.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, solicitare a organismului pe direcția subtilă a afecțiunilor cronice sau nediagnosticate încă; susținere importantă, din 21 mai, din partea Soarelui care le va da nativilor vigoare fizică și deschidere mentală.

