Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, relațiile personale pot cunoaște momente de tristețe, de dezamăgire sau de revoltă provocate de inițiativele sau declarațiile unor persoane apropiate lor.

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va străbate sectorul relațiilor de prietenie, unde va exercita o influență pozitivă, menită să consolideze, prin dialog și comunicare sinceră, relațiile dintre nativi și apropiații lor. Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, context mai puțin calm la locul de muncă; în general, conflictele dintre nativi și colegii lor vor pleca de la aspectele mai puțin clare ale conlucrării lor, de la confuzii, exagerări sau dezinformări; de aceea, nici una dintre părți nu e bine să supraliciteze acest tip de stres relațional, pentru că s-ar putea ca nici una dintre părți să nu aibă dreptate în totalitate.

Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, relații principiale concentrate pe un subiect mai vechi, abordate oarecum rigid sau meticulos ori chițibușar în funcție de tipologia fiecărei părți implicate în dialog, negociere sau dispută.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să reediteze experiențele trăite între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, pe planul intereselor materiale, patrimoniale sau financiare care le vor zdruncina niște principii sau al „metodelor” mai vechi, mai ales în latura lor încurcată, deranjantă sau dezavantajoasă, ca efect al Trigonului între Pluton (casa a VIII-a) și Uranus din casa I a personalității Racilor.

Dacă vor amâna să facă o schimbare în criteriile sau în ambițiile și interesele lor materiale, secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, dar într-un context mai riscant și cu mai puține opțiuni (constrângerea soluției unice). O primă experiență de acest fel va deveni brusc evidentă după 8 mai, ora 10:28′, pentru câteva zile.

