„Nouvelle Route du Littoral”, cel mai scump drum din lume

Drumul, care poartă numele oficial de „Nouvelle Route du Littoral” şi leagă capitala Saint-Denis de oraşul La Possession, aflat lângă principalul port comercial al insulei, este o conexiune este vitală pentru economia locală, pentru că prin această rută circulă zilnic zeci de mii de oameni şi mare parte din transportul de mărfuri.

Insula Reunion are un relief vulcanic extrem de dificil. Munţii abrupţi coboară direct spre ocean, iar vechiul drum de coastă a devenit de-a lungul anilor unul dintre cele mai periculoase din regiune. Şoseaua actuală este amplasată chiar lângă stânci uriaşe care se desprind periodic. În mai multe rânduri, căderile de pietre şi bucăţi de rocă au provocat accidente mortale.

În acelaşi timp, zona este lovită frecvent de furtuni tropicale. Vânturile pot depăşi 200 km/h, iar valurile oceanului ajung chiar şi la 20 de metri înălţime. Apa loveşte direct coasta şi ajunge pe carosabil, ceea ce face traficul imposibil în timpul furtunilor. Din acest motiv, autorităţile franceze au decis să construiască un drum complet nou, ridicat pe piloni direct în ocean, suficient de departe de stânci şi suficient de sus încât valurile să nu îl poată acoperi.

2,5 miliarde de euro pentru doar 12,5 kilometri

Primele planuri au apărut înainte de 2010, iar proiectul a fost aprobat oficial în 2011. Lucrările au început în 2013 şi 2014. Iniţial, costul total era estimat la 1,6 miliarde de euro pentru cei 12,5 kilometri ai noii autostrăzi. Chiar şi atunci, preţul depăşea deja 130 de milioane de euro pe kilometru.

Între timp însă, complexitatea lucrărilor, reproiectările şi scumpirea materialelor au dus costul total la aproximativ 2,5 miliarde de euro. Asta înseamnă aproape 200 de milioane de euro pentru fiecare kilometru construit.

Inginerii francezi au construit piloni direct în ocean

Cea mai dificilă parte a proiectului este viaductul central, lung de 5,4 kilometri. Fundaţiile au fost realizate într-un teren vulcanic extrem de complicat, iar inginerii au fost nevoiţi să foreze şi să taie rocă masivă sub apă pentru fiecare pilon. Procesul a fost comparat cu lucrările folosite pentru turbinele eoliene maritime.

Insula Reunion din Piton Grand Anset. Foto: Shutterstock

Pilonii au fost proiectaţi special pentru a rezista valurilor uriaşe din Oceanul Indian. În acelaşi timp, aceştia trebuie să suporte greutatea întregii autostrăzi suspendate. Structura principală a viaductului a fost terminată în 2020, iar circulaţia completă pe ambele sensuri a fost deschisă în 2022.

Francezii consideră deja construcţia o victorie inginerească. Viaductul de 5,4 kilometri este acum oficial cel mai lung viaduct de pe teritoriul Franţei, depăşind chiar şi celebrul Viaductul Millau.

Costurile ar putea creşte şi mai mult până în 2030

Proiectul nu este însă terminat complet. În 2025, autorităţile au decis ca o mare parte dintre secţiunile rămase să fie construite tot pe viaducte suspendate, renunţând la ideea unor porţiuni de coastă protejate, iar noua decizie a dus la alte reproiectări şi la noi creşteri de costuri.

Lucrările pentru aceste secţiuni vor începe în 2027, iar finalizarea completă este estimată pentru anul 2030. Asta înseamnă că preţul final al celui mai scump drum din lume ar putea depăşi actualul prag de 200 de milioane de euro pe kilometru.