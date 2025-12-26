Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, universul de idei, aspirații și preocupări profesionale va trece în planul doi al atenției nativilor aceștia fiind preocupați cu solicitările specifice sărbătorilor, vacanței și activităților menite să le ofere bucurii, petreceri, distracție, sporturi, excursii, vizite.

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, posibile solicitări venite de la locul de muncă, nevoia de a participa la organizarea sau la supravegherea unor acțiuni ce intră în atribuțiile de serviciu, nevoia de a fi prezenți la forme de viață publică și socială ca o consecință a răspunderilor ce decurg dintr-o funcție chiar dacă va fi vorba de niște zile libere.

Uneori, în ciuda scopului generos sau de binefacere, astfel de „obligații” se vor suprapune peste alte activități ce cad în sarcina lor legate de familie și casă, complicând existența nativilor. Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, unii nativi vor fi preocupați să strângă în jurul lor niște prieteni ori să refacă legăturile cu niște apropiați pe care evenimentele din acest an le-au „șubrezii”; dorință de împăcare.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, context astral mai puțin expresiv pentru evoluția celor două case ale sănătății; unii ar putea să nu fie într-o formă maximă în seara sau în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale dându-le celor născuți în zodia Racului o atitudine riguroasă, metodă în abordarea unor chestiuni contractuale, principii oneste. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, Luna se va afla în casa I a personalității celor despre care vorbim și le va accentua sensibilitatea, trăirile interioare, emotivitatea și capacitatea de a se solidariza cu suferințele sau cu nevoile unor apropiați de-ai lor.

