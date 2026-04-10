Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, comunicare dezordonată, neconvingătoare, cu pierdere mare de timp și informații utile ratate, întârziate, trunchiate pe care nativii nu trebuie să se bazeze, ci, dimpotrivă, să le verifice atent.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, binevenită pace domestică și liniște între nativi și rude; politețe și bunăvoință în familie.

Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai va instaura un regim afectiv instabil, făcându-i pe Săgetători să se „inflameze” la tot pasul. Multe discuții inutile care se nasc din nemulțumiri sufletești și orgolii rănite ori din nevoia de a instaura nu armonia, ci dreptatea în relațiile sentimentale. Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

Această uriașă încărcătură astrală, la care se va adăuga și influența Lunii Noi în Berbec, din 17 aprilie, se va îndrepta spre sectorul emoțiilor, trăirilor afective și al relațiilor cu cei dragi sau a Săgetătorilor părinți cu copiii lor. Se conturează un comportament neliniștit, seducător, în căutare de provocări, de senzații tari, de cuceriri, de risipire în plăcerile vieții (petreceri, jocuri de societate, concursuri, pariuri). Din 17 aprilie, după ora 18:58′, context armonios, profitabil pentru funcționarea organică sau pentru activitatea profesională.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

