Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Săgetător – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, plăți sau cumpărături blocate, amânate sau la care nativii renunță din proprie inițiativă, din varii motive (cost ridicat, moment nepotrivit, amânarea proiectului pentru care se făceau investițiile, lipsa resurselor).

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, mici dispute, conversații care nu le vor face plăcere nativilor prin ton, conținut sau context. Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, armonie în viața de familie; posibil context de împrejurări care le poate facilita celor plecați din țară rezolvarea unor situații ce presupun obținerea documentelor necesare stabilirii sau strămutării lor dintr-o țară în alta cu ajutorul unei persoane sau instituții care le arată bunăvoință, fapt posibil pe fondul influenței pozitive a Lunii Noi, care detensionează situațiile încurcate.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, sectorul vieții sentimentale va fi cotropit de prezența a șase planete care vor tranzita, din această săptămână, zodia Berbecului, care le va da energie, motivație, dorința de a realiza lucruri speciale într-un plan al unei activități artistice, de creație sau de interpretare.

Relațiile între părinți și copii s-ar putea complica prin atitudinea fermă, drastică uneori, a Săgetătorilor, care vor stârni revolta fiilor sau a fiicelor ce vor dori să-și impună un punct de vedere sau să-și creeze un statut de independență prin tendința de emancipare sau de sfidare a regulilor promovate de părinți.

Totuși, nu trebuie minimalizat felul în care vor evolua unele relații bazate pe afecțiune și trăiri intense de dor, de drag, de iubire, de atracție, pentru că influențele acestor șase planete vor reprezenta tot atâtea influențe divergente, diferite ca miză, ca adresă, ca motivație și ca formă de manifestare care îi vor afecta deopotrivă pe cei tineri, pe cei maturi și chiar pe cei în vârstă.

