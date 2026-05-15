Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, o schimbare în plan profesional se poate contura, mai ales că, în acest răstimp, în sectorul muncii de fiecare zi și al salarizării, va opera Luna Nouă, în Taur, din 16 mai, care va introduce o noutate, va schimba niște reguli și va deschide un circuit de un an cu privire la relațiile de muncă.

Ecourile acestei faze nu se vor risipi ci vor fi preluate, din 19 mai, de planeta Marte, care va intra în această casă a VI-a și, până pe 28 iunie, introducând o notă de luptă între interesele nativilor, pe care aceștia le vor apăra, și tendințele superiorilor de a opera modificări organizatorice (număr de angajați, nivel de salarizare, volum și program de lucru, responsabilități) cu care nativii nu vor fi de acord sau împotriva cărora vor formula observații majore.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, tendința de a răspunde unor invitații la dialog pe teme de interes comun cu ale unor parteneri. Doar că, se va vorbi mult și se va rezolva puțin.

În plus, cele trei planete în tranzit prin casa a VII-a vor avea o relație periculoasă prin contradicțiile pe care le va naște cu Luna Neagră plasată în casa I a celor despre care vorbim acum, împingându-i pe Săgetători să facă gafe și impoliteți sau să se manifeste egocentric. Din 21 mai, când Soarele va intra în zodia Gemenilor, care controlează casa a VII-a, și până pe 21 iunie, se vor contura șansele unor soluții reale.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, sectorul chestiunilor financiare sau patrimoniale va beneficia, din 19 mai, de influența planetei Venus care, până pe 13 iunie, va crea condițiile favorabile unei bune înțelegeri. Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, sectorul comunicării se arată a fi dinamic dar mai greu de gestionat. Deplasările s-ar putea asocia cu evenimente neprevăzute iar examenele vor fi marcate de încurcături sau situații confuze.

