Horoscop săptămânal Săgetător – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, Săgetătorii nu vor renunța prea ușor la convingerile lor și nici nu vor fi repede convinși de unele idei, principii, criterii și scări de valori doar pentru că „sunt altceva” sau că sunt „noi”, deci, de viitor; de aceea, nu vor asculta docili sau resemnați argumentele unora și ale altora, ci le vor răspunde cum vor crede de cuviință, punându-i pe respectivii interlocutori în încurcătură.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, în care s-a mai aflat pentru câteva luni (între 7 iulie și 8 noiembrie 2025), timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor și va șubrezi concepția, atitudinea și viziunea despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou.

Acest tranzit îi va influența pe Săgetători în sectorul relațiilor parteneriale, pe care le vor pune frecvent la încercare prin schimbări, transformări, abandonări sau atașări de oameni, idei și proiecte, lăsând impresia că „nu-și pot găsi liniștea” și fiind mereu în căutarea unei noi soluții de viață în doi sau de conlucrare cu asociații în varii proiecte. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, viață socioprofesională liniștită.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, relațiile afective vor fi stingherite de elementul „Foc” prea intens (cinci planete în tranzit prin Berbec), care va alimenta o stare de surescitare afectivă greu de mulțumit. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, influența Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai, se va îndrepta spre universul interior, unde va declanșa amintiri, tristeți, regrete; fel de „a privi înapoi cu mânie”.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.